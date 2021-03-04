2020'de gizli takip yazılımları 54 bin mobil kullanıcıyı etkiledi

Kaspersky raporuna göre, eşlerin birbirlerini takip etmek için kullandığı ve genellikle aile içi şiddete neden olan Stalkerware yazılımları, 2020'de toplam 53 bin 870 mobil kullanıcıya bulaştı.

İnsanların eşlerini veya yakın arkadaşlarını gözetlemek için yaygın olarak ticari casus yazılımları kullanmaya başladığında ortaya çıkan bir terim olaran Stalkerware, genellikle aile içi şiddetle sonuçlanıyor.

Kaspersky "The State of Stalkerware 2020" raporunu açıkladı. 2020'de Stalkerware yazılımlarından toplam 53 bin 870 mobil kullanıcının etkilendiğini ortaya koyan rapor, takip yazılımları konusunda durumun bir önceki yıla göre pek iyileşmediğini ortaya koydu.

2019'da takip yazılımlarından etkilenen 67 bin 500 mobil kullanıcı olduğu hatırlatılan raporda; bununla birlikte, takip yazılımının genellikle yakın bir partnerin hayatını dijital olarak kontrol etmek için kullanıldığından, sonuçları değerlendirirken salgının başlangıcını hesaba katmanın da önemli olduğu vurgulanıyor.





EN ÇOK TAKİP YAZILIMI KULLANAN ÜLKELER

Taciz yazılımı aracılığıyla uygulanan siber şiddet, dünyadaki tüm toplumları ve ülkeleri etkileyen küresel bir fenomen. Rusya, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Meksika, Kaspersky raporuna göre 2020’de kullanıcıların en çok takip yazılımı mağduru olduğu ülkelerin başında geliyor.

Almanya, küresel sıralamada altıncı sırada yer alan ilk Avrupa ülkesi olarak dikkat çekiyor. İlk 10 sırada İran, İtalya, Birleşik Krallık ve son olarak Suudi Arabistan yer alıyor.

"SESSİZ YARDIM ÇAĞRISI..."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Araştırma Geliştirme Ekibi Lideri Victor Chebyshev, "Tüm bu rakamların arkasında birinin gerçek hayat hikayesi olduğunu, bunların sessiz bir yardım çağrısı olduğunu hatırlamak lazım.

Bu nedenle, konuyu daha iyi anlamak ve takip yazılımlarının kullanımını sona erdirmek için çalışan topluluklarla resmin kendi payımıza düşen kısmını paylaşıyoruz.

Siber şiddetten etkilenenlerin yararına olacak şekilde tespit ve korumayı daha da iyileştirebilmemiz için bulgularımızı paylaşmamız gerektiği ortada.” ifadelerini kullandı.

MOBİL CİHAZLARDA CASUS YAZILIM NASIL ANLAŞILIR

Mobil cihazlarında takip yazılımı yüklü olup olmadığını anlamak için şu bilgiler paylaşıldı:

"Yüklü uygulamalardaki izinleri kontrol edin. Stalkerware uygulamaları mesajlara, arama günlüklerine, konuma ve diğer kişisel etkinliklere şüpheli erişime sahip sahte bir uygulama adı altında gizlenebilir. Örneğin, coğrafi konumunuza erişimi olan "Wi-Fi" adlı bir uygulama şüpheli bir adaydır.

Artık kullanmadığınız uygulamaları silin. Uygulama bir ay veya daha uzun bir süre içinde açılmadıysa, artık gerekli olmadığını varsayabilirsiniz. İlerde fikriniz değişirse her zaman yeniden yükleyebilirsiniz.

Android cihazlarda "bilinmeyen kaynaklar" ayarlarını kontrol edin. Aygıtınızda "bilinmeyen kaynaklar" etkinse, bu, üçüncü bir kişi tarafından istenmeyen bir yazılımın yüklendiğinin bir işareti olabilir.

Tarayıcı geçmişinizi kontrol edin. Takip yazılımını indirmek için, istismarcının, etkilenen kullanıcının bilmediği bazı web sayfalarını ziyaret etmesi gerekecektir. Alternatif olarak, hiçbir geçmiş kaydı yoksa bu istismarcının geçmişi düzenli olarak sildiğine dair ipucu olabilir.