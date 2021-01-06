2020'de Google Play Store ve App Store'da 111 milyar dolar harcandı

2020'de Google Play Store ve App Store'da 111 milyar dolar harcandı

Sensor Tower verilerine göre kullanıcılar, 2020 yılında Google Play Store ve App Store'da 111 milyar dolar harcama yaptı.

Araştırma şirketi Sensor Tower, 2020'nin bitmesi ile birlikte mobil uygulama mağazalarının istatistiklerini açıkladı.

Paylaşılan rapora göre kullanıcılar, 2020 yılında Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarına toplamda 111 milyar dolar harcadı. Üstelik geçtiğimiz yıl yapılan harcamalar, 2019'a göre yüzde 30 daha fazla.

Verilere göre 2019'da 29,7 milyar dolar olan Google Play Store harcamaları, 2020'de 38,6 milyar dolara yükseldi.

2019'da 55,5 milyar dolar olarak gerçekleşen App Store harcamaları ise, geçtiğimiz yıl 72,3 milyar doları buldu.

iOS KULLANICILARI OYUNA YÖNELDİ

Yapılan açıklamalara göre iOS kullanıcıları, 2020 yılında yalnızca oyunlara 47,6 milyar dolar para harcadı. 2019 yılına kıyasla yüzde 25 artışın yaşandığı harcamalar, Apple'ın App Store karının da yüzde 66'sına denk geliyor..

Ayrıca 2020 yılında en çok para kazanan oyun, Tencent Games tarafından yayınlanan Arena of Valor olarak açıklandı.

Sensor Tower'a göre, mobil uygulama pazarının 2020 yılında kazandığı paranın yüzde 71,7'si, yalnızca oyunlardan geliyor.

UYGULAMA İNDİRME SAYISI 143 MİLYAR OLDU

Sensor Tower'ın verilerine göre, 2019 yılında 115,5 milyar olan App Store ve Google Play Store'da indirilen uygulama sayısı, 2020 yılında 143 milyara ulaştı. Bu hızlı yükseliş, koronavirüs nedeniyle artan mobil kullanıcı sayısına bağlanıyor.