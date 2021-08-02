2020'de okyanuslara 1.6 milyar maske atıldı

Visual Capitalist tarafından yapılan bir araştırmaya göre, geçtiğimiz yıl 1.6 milyar adet yüz maskesi, okyanuslara atılarak çevreyi tehdit etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle artık maske takmak sıradan bir hale geldi. Neredeyse iki yıldır hayatımızda olan bu maskeler, her ne kadar insan sağlığını korusa da sorumsuz insanlar yüzünden çevre için büyük bir tehdit haline gelebiliyor.

Visual Capitalist tarafından yapılan araştırmaya göre, geçtiğimiz yıl koronavirüse karşı üretilen 52 milyar maskenin yüzde 3'ü okyanusları kirletti. Bu da yaklaşık 1.6 milyar maskenin denizlere atıldığını gösteriyor.

5 BİN TONDAN FAZLA MİKROPLASTİK OKYANUSLARA KARIŞTI

Sofra tuzundan içme suyuna kadar aklınıza gelebilecek birçok yiyecek ve içecekte karşımıza çıkan mikroplastikler, okyanuslar için zaten büyük bir tehdit.

Araştırma ekibi, atılan maskelerin okyanuslara 5 bin 500 ton plastik gönderdiğini, tüm bunların biyolojik olarak parçalanmasının 450 yıl kadar süreceğini vurguladı.

Denizlerden okyanuslara kadar ulaşan maskeler, genellikle suda yaşayan hayvanlar ve kuşlar tarafından yenen, sindirim yollarını tıkayan ve midenin plastik ile dolmasını sağlayan polipropilenden yapılıyor. Bu da denize atılan her maskenin, su altı yaşamını tehdit ettiği anlamına geliyor.

Dünya Ekonomik Forumu, 2050 yılına kadar okyanuslarda ağırlık olarak balıktan daha fazla plastik olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Görünüşe göre koronavirüs pandemisi, bu tarihi daha da erkene çekecek.

Bilim insanları, mevcut eğilimin sınırlanması halinde bile 2040 yılında dünyada karalar ve denizlerdeki plastik atık miktarının 710 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor.