2020'nin en hızlı şarj olan akıllı telefonları açıklandı

2020'nin en hızlı şarj olan akıllı telefonları açıklandı

2020 yılının en hızlı şarj olan akıllı telefonlarının listesi yayınlandı. Yalnızca kablolu şarj cihazıyla yapılan test sonuçlarını kapsayan listeye gelin daha yakından bakalım.

Akıllı telefon teknolojilerinin son yıllarda oldukça gelişmesiyle, daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıkıyor. Ancak batarya kapasitesi, uzun şarj ömrü için tek başına yeterli değil.

Bu nedenle üreticiler, hızlı şarj adaptörleri geliştirerek telefonların daha hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor. Özellikle Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi Çinli şirketler bu konuda bir adım önde.

Hızlı şarj özelliği günümüzde orta ve üst sınıf segmentinde bulunan cihazların olmazsa olmazı. Peki 2020’nin en hızlı şarj olan akıllı telefonları neler? Android Authority, kablolu şarj ile yapılan testler sonucunda, en hızlı şarj olan akıllı telefonları açıkladı.

EN HIZLI ŞARJ SÜRESİNE SAHİP 15 TELEFON

Listenin ilk sırasında Xiaomi Mi 10 Ultra bulunuyor. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olan Xiaomi Mi 10 Ultra, 120W süper hızlı şarj teknolojisi ile 21 dakikalık şarj süresiyle açık ara lider konumunda.

İkinci sırada ise Realme X50 Pro modeli bulunuyor. 4200 mAh batarya kapasitesine sahip olan Realme X50 Pro, 33 dakikada şarj olabiliyor. Listenin tamamı ise şu şekilde:

(Telefonların üzerine tıklayarak Epey.com'dan ayrıntılı özelliklere göz atabilirsiniz.)

Listeye baktığımızda ağırlıklı olarak Çin merkezli üreticileri görüyoruz. Güney Koreli üretici Samsung ise Galaxy S20 ve Note 20 modelleriyle son sıralarda kendine yer bulmayı başarmış.

Her ne kadar 120W hızlı şarj teknolojisiyle Xiaomi lider olsa da geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, 200W hızlı şarj teknolojisine sahip olduklarını, ancak telefonlarda kuıllanmadıklarını açıklamıştı.

CEO'ya göre şu anda piyasada bulunan akıllı telefonlar için 65W şarj hızı gayet yeterli. Huawei'ye göre 120W veya 200W hızlı şarj değerleri, telefonların bataryasını olumsuz etkileyen gereksiz bir özellik. Richard Yu, bu nedenle yüksek hız değerlerinin yalnızca büyük bataryalarda kullanılması gerektiğini söylüyor.