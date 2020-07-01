2020'nin en iyi akıllı telefonu belli oldu

2020'nin en iyi akıllı telefonu belli oldu

Avrupa Donanım Birliği (EHA) tarafından verilen ödüller sahiplerini buldu. En iyi akıllı telefon ödülü ise OnePlus'a gitti.

Avrupa Donanım Birliği (EHA), birçok farklı kategoride 2020'nin en iyi cihazlarını seçti.

2020'nin en iyi akıllı telefonu ise, Samsung Galaxy S20 Ultra ve Xiaomi Mi 10 Pro gibi güçlü rakiplerini geride bırakan OnePlus 8 Pro seçildi.

2020'nin en iyi akıllı telefonu seçilen OnePlus 8 Pro'nun kullanıcılara neler sunduğuna daha yakından bakalım.

ONEPLUS 8 PRO ÖZELLİKLERİ

6,78 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip QHD+ bir ekranla gelen OnePlus 8 Pro, serinin bir önceki modeline göre oldukça akıcı ekran deneyimi yaşatıyor.

Qualcomm Snapdragon 865'ten güç alan telefonda, 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri bulunuyor.





Çinli şirket, OnePlus 8 Pro'nun kameraları konusunda oldukça iddialı. 48 MP’lik bir ana kamera, 48 MP’lik ultra geniş açı kamerası, 8 MP’lik telefoto kamera ve 5 MP’lik özel renk filtesi kamerası olmak üzere dörtlü arka kameraya sahip telefonun ön kısmında ise 16 MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

OnePlus 8 Pro'nun arka kısmında bulunan renk filtesi, görsel aydınlatma efektlerini ve filtrelerini destekliyor. Bu sayede, özellikle gece çekimleri oldukça etkileyici hale geliyor

FİYAT

4.510 mAh batarya kapasitesiyle ve Android 10 işletim sistemiyle kullanıcılarla buluşan OnePlus 8 Pro'nun fiyatı ise şu şekilde:

8GB RAM + 128GB depolama: 899 dolar

12GB RAM + 256GB depolama: 999 dolar



