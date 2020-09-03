2020'nin ilk yarısında en çok satan telefonlar

2020'nin ilk yarısında en çok satan telefonlar

Teknoloji araştırma şirketi Omdia, bu yılın ilk yarısında en çok satan 10 akıllı telefonu açıkladı. İşte 2020'nin ilk 6 ayının en popüler akıllı telefonları.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 2020 yılının ilk altı aylık dönemindeki akıllı telefon satışları oldukça azaldı. Ancak yine de bazı popüler modeller oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmayı başardı.

Teknoloji araştırma şirketi Omdia, 2020 yılının Ocak-Haziran dönemine ait en çok satan akıllı telefon modellerini açıkladı.

EN ÇOK SATAN TELEFON iPHONE 11 OLDU

2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon olan iPhone 11, ilk yarının da en çok satan telefonu olmayı başardı.

Omdia'nın raporuna göre Apple, bu dönemde tahmini olarak 37.7 milyon adet iPhone 11 satışı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 26.9 milyondu.

EN ÇOK SATAN İKİNCİ TELEFON: SAMSUNG GALAXY A51

2020'nin ilk yarısında en çok satan ikinci telefon ise 11.4 milyonluk satışla Samsung'un orta segmentte yer alan modeli Galaxy A51 oldu. Üçüncü sırada ise 11 milyonluk satışla Xiaomi'nin Redmi Note 8 modeli yer aldı.

Omdia'nin araştırma sonuçlarına göre, 2020'nin ilk yarısında en çok satan 10 akıllı telefon şu şekilde: