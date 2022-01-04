2021 Steam Ödülleri sahiplerini buldu: İşte geçen yıla damga vuran oyunlar

Geçtiğimiz haftalarda başlayan 2021 Steam Ödülleri oylaması sona erdi. 10 farklı kategoride yapılan oylama sonucunda, geçen yıla damga vuran oyunlar belli oldu.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle, geçtiğimiz yıl oyun sektörü daha da popüler hale gelmişti. Ancak salgın, birçok oyun stüdyosunu ciddi şekilde etkiledi ve merakla beklenen oyunların bir kısmı çıkış yapamadı.

Popüler oyun mağazası Steam, oyunseverlerin oylarıyla 10 farklı kategoride 5'er oyun arasından seçilen Steam Ödülleri 2021'in kazananlarını açıkladı.

2021'de adını bolca duyduğumuz pek çok oyunun yer aldığı listeye gelin daha yakından bakalım.

YILIN OYUNU: RESIDENT EVIL VILLAGE

Resident Evil serisinin merakla beklenen yeni oyunu Resident Evil Village, geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı.

İlk gününde 106 bin 631 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan ve serinin PC platformundaki en iyi açılışını gerçekleştiren Resident Evil Village, 2021'in en iyi oyunu seçildi.

2021 STEAM ÖDÜLLERİ TÜM KAZANANLAR