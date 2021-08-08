2021 Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği, Zerzevan Kalesi'nde yapılacak

22 yıldır Antalya Saklıkent'te düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı gökbilim açık etkinliği olan Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, bu yıl Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır Antalya Saklıkent'te düzenlenen ve Türkiye'nin en kapsamlı gökbilim açık etkinliği olan Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, bu yıl Diyarbakır'da yapılacak.

Şenlik, UNESCO tarafından Dünya Koruma Mirası Listesi'ne aday gösterilen ve Türkiye’de gökyüzü gözleminin en iyi yapılacağı 10 noktadan birisi olarak kabul edilen tarihi Zerzevan Kalesi'nde "2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Şenliği" adıyla, 31 Ağustos-2 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

GÖKYÜZÜNÜ İNCELEME FIRSATI

Şenlikte, vatandaşlar uzmanlarla gökyüzünü inceleme fırsatı bulabilecek, dünyanın en iyi korunan Mitras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve çadırlarda iki gece alanda konaklayabilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından 1000'den fazla gökbilim meraklısının profesyonel ve amatör astronomlarla bir araya geleceği şenlikte seminerler, yarışmalar ve gökbilimle ilgili birçok atölye ve etkinlik yapılacak.

Milli Uzay Programı vizyonuyla düzenlenen etkinliklerle gençlerin uzaya ilgisinin artırılması hedefleniyor.