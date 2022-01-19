2021'de en çok bilgisayar satan markalar

2021'de en çok bilgisayar satan markalar

Küresel PC pazarı geçtiğimiz yıl yüzde 14,6 büyüdü ve 314 milyon sevkiyata ulaştı. İşte bilgisayar pazarına liderlik eden üreticiler....

Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte, son 8 yıldır küresel çaptaki bilgisayar satışları oldukça azalmıştı.

Ancak geçtiğimiz yılın başlarında etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle bilgisayar pazarı eski günlerine geri döndü.

Salgınla birlikte artan internet kullanımı, yüksek bilgisayar satışlarını da beraberinde getirdi.

2021'DE EN ÇOK SATANLAR

Küresel PC pazarı geçtiğimiz yıl yüzde 14,6 büyüdü ve 314 milyon sevkiyata ulaştı. Yayınlanan rapora göre ilk beş sırada sırasıyla Lenovo, HP, Dell, Apple ve Acer yer aldı.

Bu beş şirket arasında yıldan yıla en büyük artışı yüzde 28,3 ile Apple yaşadı. En büyük pazar payına sahip Lenovo, geçtiğimiz yıl içerisinde 82,1 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi.

Başarılı bir 2021 yılı geçiren PC pazarının, koronavirüs salgınının etkisiyle bu yıl da büyümeye devam etmesi bekleniyor.