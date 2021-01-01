2021'de gerçekleşecek meteor yağmurları ve tarihleri

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG), 2021 yılı içerisinde gerçekleşecek meteor yağmurlarının tarihlerini paylaştı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından hazırlanan "Gök Olayları Yıllığı", 2021 için yayınlandı.

Her yıl önemli gök olaylarının aylara göre derlendiği ve gökyüzü meraklılarının hem kitapçık hem de internet sitesi üzerinden yararlanabildiği yıllık, TUG'da görevli Prof. Dr. Faruk Soydugan ile Dr. Tuncay Özışık tarafından hazırlandı.

2021 METEOR YAĞMURLARI

Meteorların Dünya atmosferine girdikten sonra uzayda bıraktıkları belirgin izler sayesinde gözlemlenen meteor yağmurları, özellikle açık havalarda gece etkileyici manzaralar oluşturabiliyor. 2021 Gök Olayları Yıllığı'na göre, bu yıl birkçok meteor yağmuru gerçekleşecek.

2021 yılındaki meteor yağmurlarının gerçekleşeceği tarihler ve saatte görülebilecek sayıları ise şöyle:

