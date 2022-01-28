Euro
15.1759
-0.36%
Dolar
13.6268
-0.17%
Altın
781.8090
-0.80%
Borsa
1989
-0.43%
Bitcoin
501.940
-0.59%
BTXN Coin
30.83
5.43%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    2021'de sosyal medya kullanıcıları 770 milyon dolar kaptırdı

    ABD Ticaret Komisyonu'nun yaptığı araştırmaya göre, geçen yıl sosyal medya kullanıcıları, dolandırıcılara 770 milyon dolar çaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2021'de sosyal medya kullanıcıları 770 milyon dolar kaptırdı

    Koronavirüs salgını ile birlikte artan sosyal medya kullanımı, dolandırıcıların ekmeğine adeta yağ sürdü.

    Özellikle geçtiğimiz yıl dolandırıcılar, sık sık sosyal medya kullanıcılarını hedef aldı ve milyonlarca doları cebe indirdi.

    Sahte reklamlar, sahte bağlantılar veya sahte mesaj istekleri gibi birçok yolla yapılan dolandırıcılık vakaları, geniş bir kitleyi etkiledi.

    2021'DE 770 MİLYON DOLAR ÇALINDI

    ABD Ticaret Komisyonu yaptığı araştırmada, geçen yıl sosyal medya üzerinden dolandırılan kişi sayısının 95 bin olduğunu ve toplamda 770 milyon doların çalındığını açıkladı. 2020 yılında bu rakam 258 milyondu.

    Arkadaşlık ilişkileri ile kandırılanlar ve sahte veya olmayan ürün satın alanlar, kurbanların büyük çoğunluğunu oluşturuyor.

    Öte yandan, sosyal medya üzerinden sahte kripto para projelerine yapılan yatırımlar ise 258 milyon dolara ulaştı.

    Çalınan paranın her yıl arttığını belirten güvenlik uzmanları, 2022 yılında kullanıcıların daha fazla dikkatli olmasını istiyor.

    sosyal medya


    Görüş Bildir