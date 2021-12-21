2021'de Türkiye'de en çok gelir elde eden oyunlar

2021'de Türkiye'de en çok gelir elde eden oyunlar

Oyunfor, 2021 yılında Türkiye'deki oyun ve oyun içi satış verilerini açıkladı. Hazırlanan listeye göre, ülkemizde en çok gelir elde eden oyunlar da belli oldu.

Koronavirüs salgını ile birlikte oyunlara olan ilginin artması, üreticilerin oldukça işine yaradı.

2021 yılında oyunlara yapılan harcamalar ciddi şekilde artarken, bu harcamalara Türkiye de eşlik etti.

Her ay düzenli olarak oyun satış raporlarını yayınlayan Oyunfor, 2021'de ülkemizde en çok gelir elde eden oyunları paylaştı.

Oyunfor verilerine göre, bu yıl Türkiye’deki oyun satışları, 2020 senesine göre yüzde 17’lik bir büyüme kaydetti.

EN ÇOK HARCAMA PUBG MOBILE'A YAPILDI

En çok ciro yapan oyunlar listesinin ilk sırasında, 2018 yılında mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan PUBG: Mobile yer aldı.

Listede Metin2 dışında, MMORPG dünyasından World of Warcraft da yer alıyor. Aynı zamanda, oyun dünyasından sert eleştiriler alan Cyberpunk 2077 de Türkiye'de en çok gelir elde eden oyunlar listesinde bulunuyor.

2021 yılında Türkiye'de en fazla gelir elde eden oyunlar şu şekilde: