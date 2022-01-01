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2021'de Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan şifreler

2021'de Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan şifreler

Nordpass tarafından yapılan araştırmaya göre 2021 yılında kullanılan popüler şifreler, bilgisayar korsanları tarafından rahatlıkla kırılabiliyor. İşte geçtiğimiz yıl en çok kullanılan parolalar...