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2021'de Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan şifreler
- Haber Merkezi
- 01.01.2022 - 16:44
- Güncelleme : 01.01.2022 - 17:36
2020 ve 2021 yıllarında gerçekleşen veri ihlalleri nedeniyle sızdırılan şifreler, kullanıcıların bu konuda yeteri kadar önlem almadığını gösteriyor.
Şifre yöneticisi yazılımı NordPass’in yıllık olarak paylaştığı "En Yaygın Şifreler" raporu, 2021'in sona ermesiyle birlikte yayınlandı.
Veri ihlalleri sonucu sızdırılan şifrelerden oluşan rapora göre, en yaygın şifreler arasında ilk sırada ‘123456’ yer alırken, "sanane" şifresi Türkiye'de en çok kullanılan 7. şifre konumunda.
Raporda ayrıca birçok insanın şifre olarak futbol takımları, otomobil markaları ve müzik grubu isimleri kullandıkları görülüyor.
DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN 10 ŞİFRE
1: 123456
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 103 milyon 170 bin 552
2: 123456789
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 46 milyon 027 bin 530
3: 12345
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 32 milyon 955 bin 431
4: qwerty
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 22 milyon 317 bin 280
5: password
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 20 milyon 958 bin 297
6: 12345678
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 14 milyon 745 bin 771
7: 111111
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 13 milyon 354 bin 149
8: 123123
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 10 milyon 244 bin 398
9: 1234567890
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 9 milyon 646 bin 621
10: 1234567
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 9 milyon 396 bin 813
TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN 10 ŞİFRE
1: 123456
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 1 milyon 461 bin 585
2: 123456789
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 837 bin 048
3: 12345
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 299 bin 343
4: password
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 172 bin 203
5: 12345678
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 117 bin 342
6: 1234567
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 67 bin168
7: sanane
Kırılma süresi: 2 dakika
Kullanıcı sayısı: 51 bin 605
8: 1234567890
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 40 bin 623
9: galatasaray
Kırılma süresi: 4 ay
Kullanıcı sayısı: 36 bin 661
10: asdasd
Kırılma süresi: 17 dakika
Kullanıcı sayısı: 24 bin 227