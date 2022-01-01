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    2021'de Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan şifreler

    Nordpass tarafından yapılan araştırmaya göre 2021 yılında kullanılan popüler şifreler, bilgisayar korsanları tarafından rahatlıkla kırılabiliyor. İşte geçtiğimiz yıl en çok kullanılan parolalar...
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 17:36
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    2021'de Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan şifreler

    2020 ve 2021 yıllarında gerçekleşen veri ihlalleri nedeniyle sızdırılan şifreler, kullanıcıların bu konuda yeteri kadar önlem almadığını gösteriyor.

    Şifre yöneticisi yazılımı NordPass’in yıllık olarak paylaştığı "En Yaygın Şifreler" raporu, 2021'in sona ermesiyle birlikte yayınlandı.

    Veri ihlalleri sonucu sızdırılan şifrelerden oluşan rapora göre, en yaygın şifreler arasında ilk sırada ‘123456’ yer alırken, "sanane" şifresi Türkiye'de en çok kullanılan 7. şifre konumunda.

    Raporda ayrıca birçok insanın şifre olarak futbol takımları, otomobil markaları ve müzik grubu isimleri kullandıkları görülüyor.

    2021 de Türkiye de ve dünyada en çok kullanılan şifreler #1

    DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN 10 ŞİFRE

    1: 123456
    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
    Kullanıcı sayısı: 103 milyon 170 bin 552

    2: 123456789
    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
    Kullanıcı sayısı: 46 milyon 027 bin 530

    3: 12345
    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
    Kullanıcı sayısı: 32 milyon 955 bin 431

    4: qwerty
    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
    Kullanıcı sayısı: 22 milyon 317 bin 280

    5: password
    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
    Kullanıcı sayısı: 20 milyon 958 bin 297

    6: 12345678
    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
    Kullanıcı sayısı: 14 milyon 745 bin 771

    7: 111111
    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
    Kullanıcı sayısı: 13 milyon 354 bin 149

    8: 123123
    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
    Kullanıcı sayısı: 10 milyon 244 bin 398

    9: 1234567890
    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
    Kullanıcı sayısı: 9 milyon 646 bin 621

    10: 1234567
    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
    Kullanıcı sayısı: 9 milyon 396 bin 813

    2021 de Türkiye de ve dünyada en çok kullanılan şifreler #2

    TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN 10 ŞİFRE

    1: 123456
    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
    Kullanıcı sayısı: 1 milyon 461 bin 585

    2: 123456789
    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
    Kullanıcı sayısı: 837 bin 048

    3: 12345
    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
    Kullanıcı sayısı: 299 bin 343

    4: password
    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
    Kullanıcı sayısı: 172 bin 203

    5: 12345678
    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
    Kullanıcı sayısı: 117 bin 342

    6: 1234567
    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
    Kullanıcı sayısı: 67 bin168

    7: sanane
    Kırılma süresi: 2 dakika
    Kullanıcı sayısı: 51 bin 605

    8: 1234567890
    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
    Kullanıcı sayısı: 40 bin 623

    9: galatasaray
    Kırılma süresi: 4 ay
    Kullanıcı sayısı: 36 bin 661

    10: asdasd
    Kırılma süresi: 17 dakika
    Kullanıcı sayısı: 24 bin 227


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