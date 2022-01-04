2021'in en iyi android telefonları belli oldu

2021'in en iyi android telefonları belli oldu

Popüler akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, 2021 yılının en iyi Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz yılın en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

XIAOMI BLACK SHARK 4S ZİRVEDE

AnTuTu'nun aralık verilerine göre, 2021'in en iyi android telefonu Black Shark 4S oldu. 874 bin 702 puan almayı başaran telefon, Snapdragon 888+ işlemcisinden güç alıyor.

16GB RAM ve 512GB depolama seçenekleriyle bilgisayarları aratmayan oyuncu telefonu, yeni yılda da iddialı olacak gibi görünüyor.

AnTuTu'nun Benchmark testine göre 2021'in en iyi ikinci akıllı telefonu, geçtiğimiz aylarda uzun süredir zirvede yer alan Nubia Red Magic 6S Pro oldu. 852 bin 985 puan alan telefon, gücünü yine Snapdragon 888+ işlemcisinden alıyor.

2021'İN EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU

AnTuTu'nun aralık ayı sıralamasındaki en güçlü 10 android telefon şu şekilde:

Black Shark 4S Pro – 874 bin 702

Nubia Red Magic 6S Pro – 852 bin 985

iQOO 8 Pro – 845 bin 580

Vivo X70 Pro+ – 837 bin 109

Oppo Find N – 836 bin 772

iQOO 8 – 831 bin 983

Asus Rog Phone 5s – 831 bin 905

iQOO Neo 5s – 825 bin 706

Motorola Edge S30 – 825 bin 232

Oppo Find X3 Pro – 825 bin 047



