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2021'in en iyi android telefonları belli oldu
- Haber Merkezi
- 04.01.2022 - 10:43
- Güncelleme : 04.01.2022 - 11:12
Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.
Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz yılın en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.
XIAOMI BLACK SHARK 4S ZİRVEDE
AnTuTu'nun aralık verilerine göre, 2021'in en iyi android telefonu Black Shark 4S oldu. 874 bin 702 puan almayı başaran telefon, Snapdragon 888+ işlemcisinden güç alıyor.
16GB RAM ve 512GB depolama seçenekleriyle bilgisayarları aratmayan oyuncu telefonu, yeni yılda da iddialı olacak gibi görünüyor.
AnTuTu'nun Benchmark testine göre 2021'in en iyi ikinci akıllı telefonu, geçtiğimiz aylarda uzun süredir zirvede yer alan Nubia Red Magic 6S Pro oldu. 852 bin 985 puan alan telefon, gücünü yine Snapdragon 888+ işlemcisinden alıyor.
2021'İN EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU
AnTuTu'nun aralık ayı sıralamasındaki en güçlü 10 android telefon şu şekilde:
- Black Shark 4S Pro – 874 bin 702
- Nubia Red Magic 6S Pro – 852 bin 985
- iQOO 8 Pro – 845 bin 580
- Vivo X70 Pro+ – 837 bin 109
- Oppo Find N – 836 bin 772
- iQOO 8 – 831 bin 983
- Asus Rog Phone 5s – 831 bin 905
- iQOO Neo 5s – 825 bin 706
- Motorola Edge S30 – 825 bin 232
- Oppo Find X3 Pro – 825 bin 047