2023 yazı, son 2 bin yılın en sıcak yazı olarak kayıtlara geçti Bilim insanları, 2023 yazının son 2000 yıldaki en sıcak yaz mevsimi olduğunu resmi olarak onayladı.

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Uzmanlar, 2023'ün Avrupa'da kaydedilen en sıcak yıl olduğunu ve bunun büyük ölçüde iklim değişikliği sayesinde gerçekleştiğini duyurmuştu.

Endişe verici bir şekilde kıtadaki sıcaklıklar, kaydedilen en sıcak eylül ayı da dahil olmak üzere yılın 11 ayı boyunca ortalamanın üzerinde seyretti.

Yeni açıklanan veriler ise endişeyi daha da artırıyor. Bilim insanları, 2023 yazının dünyada son 2000 yıldaki en sıcak yaz mevsimi olduğunu resmi olarak onayladı.

En son Roma İmparatorluğu böyle bir yaz yaşamıştı

Yapılan açıklamaya göre, Roma İmparatorluğu'nun yükselişinden bu yana Dünya'da yaşam bu kadar şiddetli bir yaz yaşamamıştı.

2023 Kuzey Yarımküre yazının, 1850 ila 1900 arasındaki sanayi öncesi dönemin ortalama sıcaklıklarından 2,07 °C daha sıcak olduğu ortaya çıktı.

Yeni analiz, ısınmayı en azından geçici olarak kuzeyde sanayi öncesi seviyelerin 1,5 °C üzerinde sınırlamayı öngören 2015 Paris Anlaşması'nı ihlal ettiğimizi gösteriyor.

Pek çok insan, tüm bu aşırı sıcaklığın ve bunun körüklediği birçok doğal felaketin doğrudan sonucu olarak hayatlarını kaybediyor.

"Emisyonları azaltmazsak ısınma devam edecek"

Yeni çalışmanın yazarlarından Cambridge Üniversitesi çevre bilimcisi Ulf Büntgen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tarihin uzun geçmişine baktığınızda, son zamanlardaki küresel ısınmanın ne kadar dramatik olduğunu görebilirsiniz. 2023 olağanüstü sıcak bir yıldı ve sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmadığımız sürece bu eğilim devam edecek.

Avrupa Birliği'nin iklim servisi tarafından şubat ayında yayınlanan bir başka yeni analiz, küresel ısınmanın geçen yılın tamamında 1,5 °C'yi aştığını gösterdi.

Araştırmacılar, ayrıca geçen yıl Avrupa'da ortalamanın altında kar yağışlı gün sayısının yaşandığını ve bunun kıta çapında kayak kalitesini etkilediğini söyledi.

Alplerdeki buzullar 2022 ve 2023 yılları arasında kalan hacimlerinin yaklaşık yüzde 10'unu kaybetti.

Bilim insanları , hızlı hareket edersek durumu hâlâ tersine çevirebileceğimizi vurguluyor .