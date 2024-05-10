2023'te bilinmeyen numaraları öğrenmek için 63 milyon lira harcandı Kamuoyunda "bilinmeyen numaralar" olarak da bilinen telefonda rehberlik hizmetleri veren işletmecilerin geliri, geçen yıl 63 milyon 285 bin 886 lira oldu.

AA & Ensonhaber

Gelişen teknolojiyle klasik telefon rehberlerinin yerini alan rehberlik hizmetleri, son zamanlarda popülerliğini artırdı.

Telefon işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasını içeren hizmet, 118'li numaralarla başladı.

Rehberlik hizmetleri kapsamına ilerleyen dönemlerde nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler de dahil oldu.

2023'te 63,3 milyon dolar harcandı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl söz konusu hizmeti veren işletmecilerin geliri 63,3 milyon liraya yaklaştı.

Bu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan çağrı sayısının ise 1 milyon 628 bin 844 olduğu görüldü.

Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 7 aktif işletmecinin, geçen yıl aldığı çağrıların toplam süresi 3 milyon 435 bin 468 dakika oldu.

Bu dönemde 3 milyon 179 bin 100 isimle sorgulama, 14 milyon 247 bin numarayla sorgulama yapıldı.

Bu hizmet alanların 3 milyon 361 bin 588'i bireysel numara ve 1 milyon 194 bin 422'si kurumsal numara sorguladı.