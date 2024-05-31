2024 Drone Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu: İşte nefes kesen 5 fotoğraf 2024'te göklerden çekilen en güzel ve etkileyici hava fotoğraflarından bazılarını sergileyen Drone Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı.

ensonhaber.com

Son yıllarda hızla gelişen teknoloji, fotoğrafçılığa da yeni bir boyut kazandırdı: Drone fotoğrafçılığı.

Artık gökyüzünden manzaraları, şehirleri ve doğayı keşfetmek, fotoğraflamak hiç olmadığı kadar kolay.

Drone'lar, özellikle kuş bakışı görüntüler sunma yetenekleriyle dikkat çekiyor. Yerden çekilemeyecek açılardan, yüksekliklerden ve uzaklıklardan çekim yapabilme özelliği, hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçılar için yeni ve heyecan verici fırsatlar yaratıyor.

Dağların zirveleri, geniş plajlar, büyük şehirler ve tarım arazileri gibi geniş alanlar, drone'lar sayesinde tek bir karede yakalanabiliyor.

2024 Drone Fotoğraf ödülleri finalistleri belli oldu

2024'te göklerden çekilen en güzel ve etkileyici hava fotoğraflarından bazılarını sergileyen Drone Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri belli oldu.

Kazanan, 28 Eylül Cumartesi günü İtalya'nın Toskana şehrinde düzenlenecek olan Siena Ödülleri Fotoğraf Festivali'nde açıklanacak. İşte finale kalan 5 drone fotoğrafı:

Jeroen Van Nieuwenhove - Atel ejderhası

Miki Spitzer - Ejderhanın gözü

Silke Hullmann - Isının gülümsediği yerde kal

Isabella Tabacchi - Hayat ağacı

Toby Nicol - Temiz okyanus