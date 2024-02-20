2024 güncel liste: En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu 2024'ün en iyi kameraya sahip olan akıllı telefonları açıklandı. Listenin büyük bir kısmını Çinli telefonlar oluşturuyor.

ensonhaber.com

Teknoloji dünyası, akıllı telefon kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak yenilikler ve gelişmeler sunuyor.

Özellikle son yıllarda, akıllı telefonların kameralarındaki ilerlemeler, fotoğraf ve video çekim deneyimini önemli ölçüde iyileştirdi.

2024'e adım attığımız bu dönemde, kullanıcılar artık yalnızca iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda yüksek kaliteli görüntüler yakalamak ve paylaşmak için akıllı telefonlarını tercih ediyor.

Bu haberimizde, 2024'ün en iyi kameraya sahip akıllı telefonlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark'a göre, 2024'te en iyi kameraya sahip 10 akıllı telefon şu şekilde:

1. Huawei Mate 60 Pro+

DxOMark'a göre, 2024'te en iyi kameraya sahip akıllı telefon Huawei Mate 60 Pro+ oldu. 157 puan alan telefon, tüm rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Telefonun arka kısmında 40 MP (f/2.2) + 48 MP (f/3) + 48 MP (f/3) şeklinde üçlü kamera kurulumu var.

2. Huawei P60 Pro

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, listenin ikinci sırasında yine karşımıza çıkıyor. 156 puan alan Huawei P60 Pro, en iyi kameraya sahip ikinci telefon olarak listemizde yer alıyor.

Telefon, 48 MP (f/1.4-f/4.0) + 13 MP (f/2.2) + 12 MP (f/2.4) şeklinde üçlü kamera kurulumuna sahip.

3. Apple iPhone 15 Pro Max

Apple'ın eylül ayında tanıttığı iPhone 15 serisinin en güçlü modeli olan iPhone 15 Pro Max, en iyi kameraya sahip üçüncü telefon oldu.

154 puan alan telefon, 48 MP (f/1.78) + 12 MP (f/2.2) + 12 MP (f/1.78) olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip.

4. Apple iPhone 15 Pro

Pro Max modeliyle aynı kamera kurulumuna sahip olan iPhone 15 Pro, 154 puan alarak listemizde 4. sırada kendine yer buluyor.

5. Google Pixel 8 Pro

50 MP (f/1.68) + 48 MP (f/2.8) + 64 MP (f/1.95) şeklinde üçlü kamera kurulumuna sahip olan Google Pixel 8 Pro, 153 puan alarak listemize girmeyi başardı.

6. Oppo Find X6 Pro

50 MP (f/1.8) + 50 MP (f/2.2) + 50 MP (f/2.6) şeklinde üçlü kamera kurulumuna sahip olan OPPO Find X6 Pro, tıpkı Google Pixel 8 Pro gibi 153 puan alıyor.

7. Honor Magic 5 Pro

Listemizdeki bir başka Çinli üretici olan Honor'un üst segment akıllı telefon modeli Magic 5 Pro, DxOMark kamera testlerinden 152 puan almayı başardı.

Telefonun arka kısmında 50 MP + 50 MP + 50 MP şeklinde üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor.

8. Oppo Find X6

OPPO Find X6'da 50 MP + 50 MP + 50 MP şeklinde üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Telefon, yapılan testlerde 150 puan alarak 8. sırada karşımıza çıkıyor.

9. Vivo X100 Pro

0 MP + 50 MP + 50 MP çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera ile satışa çıkan Vivo X100 Pro, Çinli şirketin en iyi kameraya sahip telefonu olarak dikkat çekiyor.

Telefon, kamera testlerinden 150 puan alarak dokuzuncu sırada kendine yer buluyor.

10. Huawei Mate 50 Pro

50 MP + 13 MP + 12 MP şeklinde üçlü kamera kurulumuna sahip olan Huawei Mate 50 Pro, sahip olduğu XMAGE görüntü teknolojisi ile oldukça kaliteli fotoğraflar çekebiliyor.

149 puan alan telefon, en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesinde ilk 10'u tamamlıyor.

Listede yer alan diğer akıllı telefonlar ise şu şekilde:

11. Google Pixel 8 - 148 puan

12. Google Pixel 7 Pro - 147 puan

13. Honor Magic 4 Ultimate - 147 puan

14. iPhone 14 Pro Max - 146 puan

15. iPhone 14 Pro - 146 puan

16. iPhone 15 - 145 puan

17. iPhone 15 Plus - 145 puan

18. Samsung Galaxy S24 Ultra - 144 puan

19. Huawei P50 Pro - 143 puan

20. iPhone 13 Pro Max - 141 puan