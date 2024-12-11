2024, yılın en iyi meteor yağmurlarından biriyle kapanıyor

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2024 yılının en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan Geminid meteor yağmuru, 13-14 Aralık gecesi zirveye ulaşacak.

Saatte 120'ye kadar meteorun görülebileceği bu muhteşem gösteriyi kaçırmamak için hazırlıklı olun.

GEMINID METEOR YAĞMURU NEDİR

Geminid meteor yağmuru, her yıl aralık ayında gerçekleşen bir gökyüzü olayıdır.

Bu yıl, 13 Aralık gecesi saat 22.00 EST'de (Türkiye saatiyle 14 Aralık saat 06.00) maksimum yoğunluğa ulaşacak.

İkizler takımyıldızı bölgesinde gözlemlenecek olan meteorlar, parlaklıklarıyla dikkat çekecek.

AY IŞIĞININ ETKİSİ

Bu yıl Geminid meteor yağmuru sırasında Ay, dolunay evresine yakın olacak. Bu nedenle, Ay'ın parlaklığı meteorların görülmesini biraz zorlaştırabilir. Ancak, yine de birçok parlak meteorun gözlemlenebileceği tahmin ediliyor.

GÖZLEM İÇİN İPUÇLARI

Geminid meteor yağmurunu en iyi şekilde izlemek için şu ipuçlarını dikkate alabilirsiniz:

Karanlık bir yer seçin: Şehir ışıklarından uzak, karanlık bir bölgede gözlem yapın.

Ay'ı arkanıza alın: Ay'ın ışığının görüşünüzü engellememesi için sırtınızı Ay'a dönük olacak şekilde konumlanın.

Çıplak gözle izleyin: Meteorları görmek için herhangi bir ekipmana ihtiyacınız yok. Çıplak gözle rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz.

Geminid meteor yağmuru, 3200 Phaethon adlı asteroitin kalıntıları tarafından oluşuyor. Bu asteroit, 1,4 yıllık kısa bir yörünge periyoduna sahip ve Güneş'e çok yaklaşabiliyor.