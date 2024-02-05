2024 yılında satın alabileceğiniz en iyi dizüstü bilgisayarlar Dizüstü bilgisayar tavsiyesi arayanlar için 2024 yılında satın alabileceğiniz en iyi modelleri derledik. Listemizdeki laptoplar, daha çok fiyat/performans odaklı olmasıyla öne çıkıyor.

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Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, dizüstü bilgisayarlar giderek güçleniyor ve yenilikçi özelliklerle donatılıyor.

2024 yılı itibarıyla, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak, yüksek performans ve dayanıklılık sunmak adına pek çok marka yeni modellerini piyasaya sürüyor.

Bu haberimizde, 2024 yılında satın alabileceğiniz, fiyat/performans odaklı en iyi dizüstü bilgisayarları listeledik.

Hem tasarım hem de teknik özellikleriyle öne çıkan bu laptoplar, kullanıcıların iş, eğlence ve yaratıcılık alanlarındaki beklentilerini karşılamayı amaçlıyor.

ASUS ProArt Studiobook Pro

ASUS ProArt Studiobook Pro, grafik tasarımla uğraşanlar için önerilen bir dizüstü bilgisayar olarak dikkat çekiyor.

Dokunmatik OLED ekranı, parlak ve net bir görüntü sunmakla kalmaz, aynı zamanda %100 DCI-P3 renk gamıyla renk hassasiyeti önemli olan grafik tasarım projeleri için ideal bir seçenektir.

Windows tabanlı bir dizüstü bilgisayar arayışındaysanız, grafik tasarımı için ASUS ProArt Studiobook Pro modelini göz önünde bulundurabilirsiniz.

Ekran: 16 inç, 3200x2000, gözlüksüz 3D OLED

İşlemci: Intel Core i9-13980HX

Bellek: 64GB’a kadar

Depolama: 8TB’a kadar yükseltilebilir (2x4TB SSD)

İşletim sistemi: Windows

Türkiye fiyatı: 80 bin TL.

Apple MacBook Pro 14 inç

M2 Pro veya M2 Max işlemcisiyle donatılan bu dizüstü bilgisayar, etkileyici bir güçlü performans sunmanın yanı sıra uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor.

Yoğun güneş ışığı altında bile işlerinizi rahatça sürdürebilmeniz için parlak bir XDR ekrana sahip olan MacBook Pro, Türkiye'de 72 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Lenovo Legion 9

Eğer çok üst seviye bir oyun canavarı arıyorsanız, Lenovo Legion 9 tam size göre. Listemizdeki en pahalı model olan Legion 9, 3200x2000 piksel çözünürlükteki 16 inç ekranıyla dikkat çekiyor.

Intel Core i9-13980HX işlemcisinden güç alan laptopta, 64GB RAM ve 2TB NVMe M.2 depolama bulunuyor.

Lenovo Legion 9'un ülkemizdeki başlangıç fiyatı 209 bin TL.

Apple MacBook Air 2022

Apple’ın M2 işlemciyle güçlendirilen MacBook Air 2022 modeli, özellikle yazılımla uğraşanlar için iyi bir seçenek olabilir.

13.6 inç ekranlı MacBook Air, olabildiğince ince ve hafif yapısıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Apple M2 işlemcisine sahip dizüstü bilgisayarda 8GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor. Bu özellikler, kullanıcıların tercihine göre yükseltilebiliyor.

Apple MacBook Air 2022 modelinin fiyatı 34 bin TL'den başlıyor.

Asus ROG Strix G16

16 inç ekrana sahip Asus ROG Strix G16, özellikle oyuncuların tercih edebileceği bir model.

Intel Core i7-13650HX işlemcisinden güç alan laptopta 16GB RAM ve 1TB NVMe M.2 depolama alanı yer alıyor.

NVIDIA GeForce RTX 4070 140W ekran kartıyla kutusundan çıkan Asus ROG Strix G16 modelinin Türkiye fiyatı 60 bin liradan başlıyor.

MSI NB CREATOR Z17HX Studio

MSI NB CREATOR serisinden Z17HX Studio dizüstü bilgisayar modeli, büyük ekranlı bir laptop arayanların tercihi olabilir.

17 inç QHD+ 165Hz ekranı, 32GB belleği, Nvidia RTX 4060 ekran kartı, 1TB SSD depolamasıyla hem iş hem de oyun amaçlı kullanılabilecek bu cihazın fiyatı 106 bin TL'den başlıyor.

Dell XPS 15 9530

Dell XPS 15 9530, gün boyu taşıması kolay, ince, güçlü bir bilgisayar isteyen öğrenciler için çok iyi bir seçenek olabilir.

Intel Core i7-13700H işlemcisinden güç alan modelde 16GB RAM ve 1TB SSD depolama yer alıyor.

NVIDIA GeForce RTX 4050 grafik kartına sahip olan Dell XPS 15 9530'un Türkiye fiyatı 88 bin TL'den başlıyor.

HP ProBook 455 G9

HP ProBook 455 G9 modeli, yine öğrenciler için iyi bir seçenek olabilir. AMD Ryzen 5 5625U işlemcisinden güç alan laptop, 16GB RAM ve 512GB NVMe M.2 depolama ile öne çıkıyor.

Harici ekran kartı bulunmayan HP ProBook 455 G9 modelinin fiyatı 16 bin 200 TL'den başlıyor.