2024 yılında satın alabileceğiniz en iyi masaüstü bilgisayarlar Masaüstü bilgisayar tavsiyesi arayanlar için, 2024 yılında satın alabileceğiniz en iyi kasaları listeledik. Özellikle fiyat/performans odaklı olan kasalar, isteklerinizi fazlasıyla karşılayacak.

ensonhaber.com

Masaüstü bilgisayarlar, son zamanlarda yaygınlığını bir miktar yitirse de özellikle oyun tutkunları ve yüksek performans isteyen kullanıcılar tarafından hala tercih sebebi.

Laptoplar, masaüstü bilgisayarlar gibi yoğun performans taleplerine tam anlamıyla karşılık veremiyor.

Bu nedenle kullanıcılar, daha yüksek işlem gücü ve özelleştirme imkanı sunması nedeniyle masaüstü bilgisayarları tercih ediyor.

Bu haberimizde, 2024 yılında fiyat/performans odaklı en iyi masaüstü bilgisayarlarına yakından bakıyoruz.

MSI Meg Trident X 10TE-1273EU

Üst seviye bir masaüstü bilgisayar isteyenlerin imdadına MSI Meg Trident X 10TE-1273EU modeli koşuyor.

Tamamen oyun odaklı olan kasanın içerisinde Intel Core i7-10700K işlemci, 32 GB RAM, 1TB SSD ve NVIDIA GeForce RTX 3080 ekran kartı yer alıyor.

Türkiye fiyatı: 91 bin 530 TL

Dell Precision 3660 MT N03660R10

Ofis kullanıcıları için üretilen Dell Precision 3660 MT N03660R10 masaüstü bilgisayar modeli, Intel Core i7-12700 işlemcisinden güç alıyor.

128GB RAM kapasitesi ile dikkatleri üzerine çeken bilgisayarda NVIDIA GeForce RTX 3060 ekran kartı yer alıyor.

Türkiye fiyatı: 86 bin 880 TL

Apple iMac 24" M1 MJV83TU/A

Hepsi bir arada masaüstü bilgisayar arıyorsanız, Apple'ın 24 inçlik iMac modeli tam size göre.

7 çekirdekli Apple M1 işlemcisine sahip iMac, 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip.

Türkiye fiyatı: 80 bin TL

Lenovo ThinkStation P360

Ofis için tasarlanan bir diğer masaüstü bilgisayar olan Lenovo ThinkStation P360; Intel Core i7-12700 işlemci, 16GB RAM ve 1TB depolama alanıyla dikkat çekiyor.

NVIDIA RTX A2000 grafik kartına sahip olan bilgisayar, Windows 11 Pro işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor.

Türkiye fiyatı: 75 bin 200 TL

MSI MAG Infinite S3 11TG-026XTR

Oyunculara yönelik piyasaya sürülken MSI MAG Infinite S3 serisinin 11TG-026XTR modeli, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor.

Intel Core i7-11700F işlemcisinden güç alan bilgisayarda 32GB RAM ve 1TB SSD depolama yer alıyor.

MSI GeForce RTX 3060 Ti ekran kartına sahip bilgisayarın Türkiye fiyatı 69 bin TL'den başlıyor.

MSI Modern AM241TP 11M-238TR

Listemizdeki diğer hepsi bir arada bilgisayarı olan MSI Modern AM241TP 11M-238TR, ev ve ofis kullanıcılarına yönelik geliştirildi.

512GB depolama, 16GB RAM ve Intel Core i7-1165G7 işlemci gibi özelliklerle donatılan bilgisayar, 23.8 İnç ekrana sahip.

Türkiye fiyatı: 56 bin TL

Acer Nitro N50-640

Oyun tutkunlarına yönelik geliştirilen Acer Nitro N50-640, Intel Core i5-12400F işlemcisinden güç alıyor.

64GB RAM'e sahip bilgisayar, 2TB SSD depolama alanıyla özellikle yüksek boyutlu oyunlarda herhangi bir sorun yaratmıyor.

NVIDIA GeForce RTX 3060 grafik kartına sahip bilgisayarın Türkiye fiyatı 46 bin TL'den başlıyor.

Apple Mac Mini M2 Pro

Ev ve ofis kullanıcıları için ideal bir seçenek olan Apple'ın Mac Mini modeli, 10 çekirdekli M2 Pro işlemcisini bünyesinde barındırıyor.

16GB RAM'e sahip olan Mac Mini M2 Pro modeli, 512GB NVMe M.2 SSD depolama ile geliyor.

Türkiye fiyatı: 44 bin TL

Acer Aspire C27-1655

Ev ve ofis kullanıcılarına yönelik piyasaya sürülen hepsi bir arada masaüstü bilgisayar Acer Aspire C27-1655, Intel Core i7-1165G7 işlemcisi ve 2TB SSD depolaması ile dikkat çekiyor.

27 inç ekran boyutuna sahip bilgisayarda 32GB RAM bulunuyor.

Türkiye fiyatı: 39 bin 900 TL

HP All-in-One 24 cb1013nt

Adından da anlaşılacağı üzere hepsi bir arada bir bilgisayar modeli olan HP All-in-One 24 cb1013nt, Intel Core i5-1235U işlemcisinden güç alıyor.

64GB RAM kapasiteli ile dikkat çeken bilgisayarda NVIDIA GeForce MX450 ekran kartı ve 2TB SSD depolama alanı yer alıyor.

Türkiye fiyatı: 39 bin 200 TL

Casper Excalibur E65H.124F-BF50X-0HC

Casper'ın oyun tutkunları için geliştirdiği Excalibur serisinin uygun fiyatlı modellerinden olan Excalibur E65H.124F, NVIDIA GeForce RTX 3050 grafik kartına sahip.

Intel Core i5-12400F işlemcisinden güç alan bilgisayarda 16GB RAM ve 1TB SSD depolama yer alıyor.

Türkiye fiyatı: 29 bin TL