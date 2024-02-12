2024 yılında satın alabileceğiniz en iyi pil performansı sunan telefonlar Akıllı telefonlarda önceliği batarya performansına verenler için 2024 yılında satın alabileceğiniz en iyi telefonları listeledik.

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Mobil cihazlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda ve günlük kullanımda pil performansı önemli bir faktör.

Özellikle yoğun iş temposuna veya sürekli seyahat halinde olmaya yönelik kullanıcılar için, uzun pil ömrü sunan telefonlar vazgeçilmez bir tercih olabilir.

2024 yılında piyasada olan telefonlarda pil teknolojilerindeki ilerlemeler ve enerji verimliliği odaklı tasarımlar, kullanıcıların daha uzun süre kesintisiz bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Bu bağlamda, en iyi pil performansını sunan akıllı telefonları detaylı bir şekilde inceledik ve sizler için derledik.

İşte, 2024 yılında satın alabileceğiniz en iyi pil performansı sunan akıllı telefonlar...

Huawei Nova Y70

Huawei Nova Y70; Kirin 710 işlemcisi ve 4 GB RAM ile satışa sunuluyor. Dahili hafızası 128 GB olan telefon, microSD kartlara da destek veriyor.

Ana kamerası 48 megapiksel çözünürlüğünde olan telefonda 5 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 2 megapiksel derinlik kamerası yer alıyor. Telefonun ön tarafında 8 megapiksellik kamera bulunuyor.

Huawei Nova Y70'de bulunan 6000 mAh kapasiteli batarya, 22,5 hızlı şarj desteği ile geliyor. Telefonun Türkiye fiyatı ise 7 bin TL'den başlıyor.

Tecno Pova Neo 2

Sahip olduğu 7000 mAh batarya ile adeta bir powerbank'i andıran Tecno Pova Neo 2, gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alıyor.

6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefon, ülkemizde 6 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Samsung Galaxy M34 5G

Samsung'un yüksek batarya kapasiteleriyle öne çıkan M serisinin sevilen modellerinden Galaxy M34, 6000 mAh batarya kapasiteli ile uzun bir şarj ömrü sunuyor.

Samsung Exynos 1280 işlemcisinden güç alan telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama alanı yer alıyor. Galaxy M34'ün Türkiye fiyatı ise yaklaşık 10 bin 400 TL.

Samsung Galaxy M14

Galaxy M serisinin bir diğer uygun fiyatlı ve yüksek batarya kapasiteli telefonu Galaxy M14, 15W hızlı şarj destekli 6000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor.

Samsung Exynos 1280 işlemcisinden güç alan telefonun Türkiye fiyatı 7 bin 200 TL seviyesinden başlıyor.

POCO C40

POCO'nun ülkemizdeki en uygun fiyatlı akıllı telefonlarından biri olan C40, 6000 mAh batarya kapasitesiyle uzun bir şarj ömrü sunuyor.

3GB RAM ve 32GB depolama alanıyla giriş seviyesi özellikler sunan telefon, ülkemizde 4 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Redmi Note 13 Pro 5G

Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi'nin üst segment telefonu Redmi Note 13 Pro, 5100 mAh bataryası ile dikkat çekiyor.

67W hızlı şarj desteği ile 44 dakikada tam şarj olan telefonda 12GB RAM ve 512GB depolama alanı yer alıyor. Telefonun Türkiye fiyatı ise 21 bin 499 TL.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung'un en yeni ve en güçlü telefonu Galaxy S24 Ultra, listemizdeki en güçlü telefonlardan bir tanesi ve aynı zamanda en iyi şarj ömrü sunan modeller arasında yer alıyor.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı sunuyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra, 66 bin 799 TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu.

iPhone 15 Pro Max

Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı en güçlü telefonu iPhone 15 Pro Max, kulllanıclara hem üst seviye bir deneyim, hem de uzun şarj ömrü sunuyor.

4422 mAh bataryası ve iOS işletim sisteminin az enerji harcayan yapısıyla listemize girmeyi başaran telefonda 8GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor.

Eğer iPhone 15 Pro Max modelini satın almak istiyorsanız, 72 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

DXOMARK'a göre en iyi bataryaya sahip 10 üst seviye telefon

Yukarıdaki modellerin hepsi ülkemizde satılıyor. Ancak Türkiye'de satılmayan ve oldukça üst seviye özellikler sunan telefonlar da var.

DxOMark testlerine göre, en iyi batarya performansına sahip 10 akıllı telefon şu şekilde:

Honor Magic5 Lite 5G (152 puan)

Honor X7b (151 puan)

Oppo Find X6 Pro (151 puan)

Honor Magic6 Lite (150 puan)

Honor X7a (147 puan)

Realme GT Neo 5 (147 puan)

Oppo Reno6 5G (146 puan)

Honor X9a (143 puan)

Honor X9b (142 puan)

Samsung Galaxy S23 Ultra (142 puan)