2024 yılında satın alabileceğiniz en iyi tablet modelleri Tablet tavsiyesi arayanlar için, 2024 yılında satın alabileceğiniz en iyi tablet modellerini listeledik. Özellikle fiyat/performans ürünlerine odaklandığımız listemize siz de göz atın.

ensonhaber.com

Teknoloji dünyası, her geçen gün gelişiyor ve yenilikçi ürünler karşımıza çıkıyor. Bu yeniliklerin en önde gelenlerinden biri ise tabletler.

İş, eğlence, öğrenme ve iletişim gibi birçok alanda hayatımızı kolaylaştıran tabletler, mobil cihazların vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

2024 yılında, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak ve onları şaşırtacak birçok yeni tablet modeli satışta.

Bu modeller, güçlü işlemcileri, yüksek çözünürlüklü ekranları, gelişmiş kameraları ve etkileyici tasarımlarıyla dikkat çekiyor. İşte 2024'ün en iyi tablet modelleri:

Apple iPad Pro 12,9 inç

Büyük ekranlı üst seviye bir tablet arayanlar için Apple iPad Pro 12,9 inç modeli oldukça iyi bir seçenek.

1TB depolama alanına sahip tablet, 16GB RAM ile oldukça üst seviye özellikler sunuyor.

Bu özelliklere sahip iPad Pro 12.9 inç modelinin fiyatı 61 bin TL'den başlıyor. Ancak daha az hafıza ve RAM istenler, yaklaşık 40 bin TL'ye tableti satın alabiliyor.

Samsung Galaxy TAB S9 Ultra

14,6 inçlik dev boyutuyla dizüstü bilgisayarları aratmayan Galaxy TAB S9 Ultra, gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alıyor.

Tabletin 1TB depolama ve 16GB RAM sunan modeli, ülkemizde 39 bin TL'ye satılıyor.

Apple iPad Pro 11 inç

Daha küçük ekranlı ve daha uygun fiyatlı bir tablet isterseniz, Apple iPad Pro 11 inç iyi bir tercih olabilir.

8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip model, Apple M1 çipinden güç alıyor. Tabletin ülkemizdeki fiyatı ise 35 bin TL'den başlıyor.

Huawei MatePad Pro

13,2 inçlik ekran boyutuyla dikkat çeken Huawei MatePad Pro, gücünü 8 çekirdekli Huawei Kirin 9000W işlemcisinden alıyor.

256GB depolama alanı ve 12GB RAM gibi özelliklere sahip tabletin ülkemizdeki fiyatı 30 bin TL.

Apple iPad Air 5

Güçlü M1 çipi, Liquid Retina ekranı ve çok yönlü Apple Pencil desteği ile iPad Air 5, her alanda kullanıma uygun bir tablet.

10,9 inçlik ekran boyutuna sahip iPad Air 5 modelinde 8GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor.

Tabletin 256GB depolama sürümü 26 bin TL, 128GB depolama sürümü ise 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Lenovo Tab M10

Lenovo'nun 10,3 inçlik ekran boyutuna sahip tablet modeli Tab M10, MediaTek Helio P22T işlemcisinden güç alıyor.

64GB depolama ve 4GB RAM gibi özelliklere sahip tabletin fiyatı 24 bin TL'den başlıyor.

Huawei MatePad Air PaperMatte Edition

Kağıt gibi bir yazma deneyimi sunan Huawei MatePad Air PaperMatte Edition; 11,5 inçlik ekranı, 12GB RAM'i ve 256GB depolama alanıyla öne çıkıyor.

Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden güç alan tabletin Türkiye fiyatı 16 bin 999 TL.

Xiaomi Pad 6

Xiaomi'nin orta segment tablet modeli Pad 6, gücünü Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisinden alıyor.

8GB RAM ve 256GB depolama alanı gibi özelliklerle öne çıkan tablet, Türkiye'de 13 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7'nin daha uygun fiyatlı modeli olan Galaxy Tab S7 FE, 11 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

12,4 inçlik büyük bir ekrana sahip olan tablet, Qualcomm Snapdragon 778G işlemcisiyle öne çıkıyor.

Tabletin diğer özellikleri arasında 4GB RAM, 64GB depolama ve 10090 mAh batarya yer alıyor.

Tercih edebileceğiniz diğer uygun fiyatlı tabletler şu şekilde:

Huawei MatePad 11 - 8 bin 700 TL

Samsung Galaxy Tab S6 Lite - 8 bin 500 TL

Honor Pad 8 - 8 bin 500 TL

Samsung Galaxy Tab A7 - 8 bin 250 TL

Redmi Pad SE - 7 bin 300 TL

Samsung Galaxy A9+ - 7 bin TL

TCL 10 TAB Max - 6 bin 800 TL

Casper Via L30 - 6 bin TL

Samsung Galaxy TAB A6 - 6 bin TL

Huawei MatePad 10S - 5 bin 700 TL