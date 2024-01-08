2024'te kullanabileceğiniz en iyi 6 yapay zeka sohbet botu ChatGPT'den Google Bard ve HuggingChat'e kadar, 2024 yılında kullanabileceğiniz 6 yapay zeka destekli sohbet botunu listeledik.

ensonhaber.com

2024, yapay zekanın yılı olacak ve yapay zeka sohbet robotları dünya çapında işletmeler, bireyler ve kuruluşlar için vazgeçilmez araçlar olarak ortaya çıkacak.

Son yıllarda yapay zeka ve dil işleme teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler, sohbet robotlarını yeni bir boyuta taşıyor.

Bu yeni nesil sohbet robotları, kullanıcılarla daha doğal ve etkileşimli bir iletişim kurma yeteneğine sahip, öğrenme kabiliyetleri gelişmiş yapay zeka tabanlı sistemleri içeriyor.

ChatGPT gibi modeller, OpenAI tarafından geliştirilen GPT (Generative Pre-trained Transformer) mimarisi üzerine kurulmuş, büyük miktarda dil verisi ile eğitilmiş yapay zeka modellerinden güç alıyor.

Bu robotlar, kullanıcıların sorularını anlama, doğal dilde yanıt verme ve geniş bir konu yelpazesinde sohbet etme yeteneklerini bünyesinde barındırıyor.

Peki 2024 yılında kullanabileceğiniz en iyi sohbet botları hangileri? Gelin listeye birlikte bakalım.

1. ChatGPT

ChatGPT, uzun süredir yapay zeka sohbet robotu pazarında ses getirmeyi başardı.

ChatGPT Plus aboneliği ayda 20 ABD dolar karşılığında satın alınabiliyor. Dileyen kullanıcılar, platformu hiçbir ücret ödemeden de kullanabiliyor.

Artılar: Hesabı olan herkes için ücretsiz. Uygun yanıt süreleri.

Eksiler: Premium abonelik maliyeti. Gizlilik endişeleri.

2. Google Bard

ChatGPT'nin ana alternatiflerinden biri olan Google Bard, bir süredir kullanıcıları etkilemeyi başarıyor.

Rakipleriyle karşılaştırıldığında biraz daha az sohbet etme havasında olan Bard, bir oturum sırasında yaptığınız konuşmanın bağlamını çok fazla hatırlamıyor, bunun yerine bir arama ve araştırma aracı olarak öne çıkıyor.

Artılar: Hızlı ve kullanımı kolay. Gmail kullanıyorsanız başka bir hesap oluşturmanıza gerek yok. Google arama yerleşik özelliği sayesinde araştırma için yararlı olabilir.

Eksiler: Diğer sohbet robotlarına göre biraz daha az konuşkan. Hala deneysel olarak hizmet veriyor, bu nedenle bazı yanlışlıklar olabilir. Önceki konuşmaların içeriğini hatırlamıyor.

3. HuggingChat

HuggingChat, ChatGPT'ye tamamen ücretsiz, kitle kaynaklı bir alternatiftir ve yaklaşık 2022'ye kadar olan verileri içeren OpenAssistant Conversations Veri Kümesi üzerinde eğitilmiştir.

ChatGPT'nin bir kopyası olan bu sohbet botu, tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak giriş yapmak için yine de bir hesap oluşturmak şart.

Artılar: Güncel verilerle eğitildi.

Eksiler: Kullanmak için Hugging Face hesabına ihtiyacınız var. Bazen yanlış cevaplar verebiliyor.

4. Character AI

Tarihten veya eğlenceden bir karakterle sohbet etmeyi hayal ettiyseniz, character.ai platformu tam size göre.

Kullanıcılar, platformdan seçeceği yüzlerce karakterle sohbet edebiliyor. Bu uygulama, sohbet botlarının eğlence amaçlı kullanımını temel alıyor.

Hesap oluşturmadan bir süre sohbet edebilirsiniz, ancak birkaç mesajdan sonra sistem sizden bir hesap oluşturmanızı istiyor.

Artılar: Farklı karakter ve yüzlerle konuşma.

Eksiler: Karakterler olayları çabuk unutur. Hızlı bilgi bulma için kullanılamaz.

5. Jasper Chat

Jasper Chat, 50 farklı yazı şablonu, yerleşik metin yazarlığı özellikleri ve hatta bir intihal denetleyicisi ile birlikte geliyor.

Jasper Chat, tutarlı bir ses tonuyla 'markaya özel' SEO içeriği (bloglar veya ürün açıklamaları olsun) oluşturmak isteyen şirketler için oluşturulmuş bir sohbet robotudur.

Kesinlikle piyasadaki en ucuz yapay zeka değil ve minimum planı için kullanıcılardan ayda 39 dolar talep ediyor.

Artılar: SEO ve pazarlama içeriği yazma konusunda yardım için kullanışlıdır. Dahili intihal denetleyicisi 30'dan fazla farklı dilde çalışır.

Eksiler: Yüksek abonelik maliyeti. Ağırlıklı olarak işletmelere yönelik.

6. Personal AI

Personal AI, sizin dijital bir versiyonunuzu oluşturmayı, kişiliğinizi ve ses tonunuzu öğrenmeyi amaçlıyor, bu da yapay zekanın sizin gibi hareket etmesini sağlıyor.

Mükemmel olmaktan uzak olsa da bu yapay zeka, önceki mesajlarınızdan ders alarak e-posta yanıtlarını kendi sesinizle hazırlamaya yöneliktir hizmet veriyor.

Personel AI, dijital bir ikiz oluşturma hedefiyle kişisel bilgilerinizin çoğunu, hatta değerli çocukluk anılarınızı bile istiyor. .

Bununla birlikte, aşırı paylaşım yaptığınızı düşünüyorsanız yapay zekadan herhangi bir bilgiyi silmesini isteyebileceğinizi belirtmekte fayda var. Ancak çoğu kişi için bu, gizlilik endişelerini hafifletmeyebilir.

Artılar: Yapay zeka tarafından yazılan taslakları göndermeden önce düzenleyip kontrol edebilme. Dijital ikiz oluşturma.

Eksiler: Gizlilik endişeleri

En iyi yapay zeka sohbet botu hangisi

En iyi yapay zeka sohbet robotunun hangisi olduğu kişisel tercihinize bağlıdır. Jasper AI'nin SEO optimizasyonu ve intihal denetleyicisi, kullanışlı olmasına rağmen büyük bir maliyete sahiptir.

Biraz eğlence arıyorsanız, bunun yerine Google Bard ve ChatGPT gibi araçları tercih edebilirsiniz.