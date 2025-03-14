2025'in en güçlü tableti: OnePlus Pad 2 Pro yakında geliyor

Haber Merkezi

2025'in ilk yarısında Android tablet pazarında amiral gemisi modellerin sayısı oldukça sınırlı olacak.

Samsung'un yeni nesil güçlü tabletleri sonbahara kadar piyasaya sürülmeyecek. Bu nedenle, üst düzey bir Android tablet arayan kullanıcıların karşısına iki seçenek çıkacak: Oppo Pad 4 Pro ve OnePlus Pad 2 Pro.

Çin'den gelen son raporlar, bu iki tabletin teknik özellikler açısından benzer olacağını, ancak farklı pazarlara yönelik olarak piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

ONEPLUS PAD 2 PRO'NUN GÜÇLÜ ÖZELLİKLERİ

Güvenilir kaynak Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre, OnePlus Pad 2 Pro, özellikle uzun oyun seansları için tasarlanmış bir Android tablet olarak karşımıza çıkacak.

Tabletin en dikkat çekici özelliği, güçlü Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setiyle donatılmış olması.

Bu yonga seti, Oppo Pad 4 Pro'da da bulunuyor. Ayrıca, tabletin 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor. Ancak, farklı bellek seçeneklerinin de sunulması olası.

EKRAN VE KAMERA ÖZELLİKLERİ

OnePlus Pad 2 Pro'nun, 3.4K çözünürlüğe sahip 13.2 inçlik büyük bir LCD ekrana sahip olacağı söyleniyor. Kamera tarafında ise, ön tarafta 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel selfie kamerası bulunacak.

OnePlus Pad 2 Pro'nun bir diğer önemli özelliği, 10.000 mAh kapasiteli büyük pili ve 67W veya 80W hızlı şarj desteği olacak. OnePlus, pilin kararlılığı için hangi şarj hızının daha uygun olduğuna henüz karar vermedi.

ÇIKIŞ TARİHİ VE BEKLENTİLER

Digital Chat Station, OnePlus Pad 2 Pro'nun ne zaman piyasaya sürüleceğini kesin olarak belirtmese de 2025'in ilk yarısında piyasaya sürülecek iki Snapdragon 8 Elite'li tabletten biri olacağını ifade ediyor.