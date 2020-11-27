2050'de yaklaşık 100 bin yolcu drone ile seyahat edecek

2050'de yaklaşık 100 bin yolcu drone ile seyahat edecek

Roland Berger danışmanlık şirketinin araştırmalarına göre, 2050 yılında yaklaşık 100 bin yolcu drone'larla yolculuk gerçekleştirecek.

Son yıllarda oldukça gelişen teknolojiler sayesinde artık bazı bölgelerde teslimat drone'ları kullanılmaya başlandı. Ancak söz konusu drone'lar, gelecekte ürün yerine insan taşıyacak.

Bazı şirketlerin, sürücüsüz uçan taksiler üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Yapılan yeni araştırmaya göre ise söz konusu drone'larla yolculuk yapmak artık o kadar da uzak değil.

100 BİN İNSAN DRONE İLE YOLCULUK EDECEK

Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yaşanur Kayıkcı, drone taşımacılığının ticari faaliyetlerden sağlığa kadar pek çok alanda kullanımının yaygınlaşması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Roland Berger danışmanlık şirketinin araştırmalarına göre 2050 yılında yaklaşık 100 bin yolcunun drone ile ulaşımının sağlanması hedeflenmektedir." dedi.

"KARGO DRONE'LARI GERÇEK OLDU"

Geçen yıllarda, drone taşımacılığı ve teslimatı ile ilgili pilot uygulama olarak başlayan kargo drone projelerinin, bugün gelinen noktada gerçeğe dönüşmeye başladığının altını çizen Kayıkcı, "Özellikle Kovid-19 salgını bu teknolojinin lojistik sektöründe kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir dinamo olmaktadır. Büyük ölçüde Avustralya, Singapur, İzlanda ve İsviçre’de yerel makamların bu konuda gerekli izin ve teşvik edici girişimleriyle bir sürü lojistik firması tarafından kargo dronelerinin denemeleri yapılmaktadır.

Başta Amazon gibi perakende sektörünün büyüklerinin, DHL gibi lojistik hizmet sağlayıcılarının ve diğer sektörlerde hizmet veren birçok öncü firmaların, alışveriş teslimatı ya da çeşitli dağıtım hizmetinde (yemek, ilaç gibi) drone teknolojisini kullanmaya başladığı görülmektedir.

Bu teknolojinin yakın bir gelecekte lojistik alanında alternatif taşıma türü olarak gittikçe daha yaygın olarak kullanılacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

DRONE'LAR SAĞLIK SEKTÖRÜNE DE EL ATTI

Drone'ların sağlık alanında ortaya çıkabilecek acil durumlarda çok işlevsel bir kullanım ağına sahip olduklarını belirten Kayıkcı, "Drone teknolojisi, Kovid-19, SARS, MERS gibi salgın hastalıklarla mücadelede; iklim değişikliği, deprem, sel, çığ gibi doğal afetlerde; yiyecek, su gibi kaynak kıtlığına yol açan felaketlerde; insan kaynaklı çatışma, terörizm ve toplu göç gibi krizlerde ve karşılaşılabilecek her türlü acil durumlarda gerekli malzemelerin kentsel ve kırsal alanlara hızlı ve güvenli bir şekilde sevk edilmesinde son derece fayda sağlamaktadır." dedi .





DRONE İLE SEYAHAT

Drone teknolojisinin yenilikçi bir taşıma türü olarak kent içi yolcu ve eşya taşımacılığında aktif olarak kullanımı ile gelecekteki ulaşım sistemlerinin genel yelpazesine önemli bir katkı sağlamasının ön görüldüğünü belirten Kayıkcı, "Avrupa Birliği tarafından desteklenen Akıllı Şehirler kapsamında, Avrupa İnovasyon Ortaklığı (EIP-SCC), şehirlerde yaklaşık 100 km’lik bir alan içerisinde ulaşım için sürücüsü olmayan drone hava taksilerinin geliştirilebilmesi ile ilgili projeler yürütüyor.

Audi ve Airbus firması ortak olarak Ingolstadt ve Hamburg şehirlerinde uçan taksi konseptini geliştirmek üzere pilot projeler yapmaktadırlar.

Dronekopter olarak da isimlendirilen drone hava taksiler AB dışında halihazırda Dubai ve Çin’de bir takım pilot çalışmalar ile test edilmektedir." diyerek sözlerini tamamladı.