280 TL değerindeki Star Wars Battlefront 2, Epic Games Store'da ücretsiz

280 TL değerindeki Star Wars Battlefront 2, 14-21 Ocak tarihleri arasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.

Oyun mağazası için birçok kampanya düzenleyen Epic Games, her hafta bir oyunu ücretsiz bir şekilde oyunseverlerle buluşturuyor.

Şu andaki fiyatı 280 TL olan Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition, Epic Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Star Wars Battlefront 2, ilk çıktığı zamanlarda oyun içi mikro ödemeleri nedeniyle oldukça eleştirilmişti. Ancak geliştirici şirket, ilerleyen dönemlerde yaptığı bu hatanın farkına varıp, sorunları çözmeyi başardı.

Ücretsiz olarak indirilebilen oyunun Celebration Edition sürümü, oyunun kendisiyle birlikte, ayrıca lansmandan itibaren oyun içi alışverişle alınabilen tüm özelleştirme içeriklerini ve STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER'dan ilham alınan ögeleri de içeriyor.

Story (Hikaye) modunun yanı sıra, güçlü bir çevrimiçi oyun sistemine de sahip olan Star Wars Battlefront 2, etkileyici grafik kalitesiyle de ön plana çıkmayı başarıyor.

Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition , 21 Ocak TSİ 19.00'a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Star Wars Battlefront 2,fragmanı - İZLE

STAR WARS BATTLEFRONT 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1, Windows 8.1 ve Windows 10

İşlemci(AMD): AMD FX-6350

İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600K

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB

Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 660 2GB

DirectX Sürümü: 11.0

İnternet Bağlantısı: En az 512 KBPS

Diskteki Boyutu: 15 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci(AMD): AMD FX 8350 Wraith

İşlemci (Intel): Intel Core i7 6700

Bellek: 16GB RAM

Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 480 4GB

Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

DirectX Sürümü: 11.1

İnternet Bağlantısı: En az 512 KBPS

Diskteki Boyutu: 15 GB

STAR WARS BATTLEFRONT 2 İNDİR

Öncelikle buraya tıklayarak Epic Games Store'a gidin ve üyeliğiniz yoksa kayıt olun, üyeliğiniz varsa hesabınıza giriş yapın.

Ardından mağaza sayfasını aşağıya doğru kaydırın. Ücretsiz oyunların yer aldığı oyun bandı karşınıza çıkacak.

Daha sonra Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition üstündeki 'ŞİMDİ ÜCRETSİZ' bağlantısına tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladığınızda oyun kütüphanenize eklenir (Kredi kartı bilgisi gerekmiyor). Oyunu indirmek için ise 'Yükle' butonuna basın ve indirilmesini bekleyin.