294. Google girişimine elveda: Google Podcast kapanıyor Podcast uygulamasını kapatarak YouTube Music uygulamasının içine taşımaya hazırlanan Google, şimdiye kadar toplam 294 girişimini sonlandırdı.

AA & Ensonhaber

Dünya çapında sadece Android cihazlara 500 milyondan fazla yüklenen Google Podcasts uygulaması, 5 yılı aşkın süredir kullanıcılara sunuluyordu.

2024 yılı içinde yayın hayatına son verileceği duyurulan Google Podcasts uygulaması için şirket, kullanıcıların verilerini YouTube Music uygulamasına taşımasını istiyor.

Böylece Google aracılığıyla podcast dinlemek isteyen kullanıcılar, artık YouTube Music platformunu kullanmak zorunda kalacak.

Google, 294 girişimini sonlandırdı

Bugüne kadar Google tarafından başlatılan ancak çeşitli sebeplerle kapatılıp tarihe karışan 293 girişim mevcut.

Google'ın, Podcasts uygulamasını kapatma kararı almasıyla şirketin 294. girişimi de tarihe karışacak.

Google'ın büyük beklentilerle yola çıktığı ancak tarihin tozlu sayfalarına karışan hizmetleri arasında Google Glass, Google Stadia, Google+, Google Hangouts ve Google Play Music gibi uygulamalar var.