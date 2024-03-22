3 bin 500 dolarlık Apple Vision Pro, ABD dışında satışa çıkıyor Apple, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro için Avustralya, Çin ve Japonya'da iş ilanı açtı. Şirket, gözlüğü WWDC 2024 etkinliğinden önce diğer ülkelerde de satışa sunmayı hedefliyor.

ensonhaber.com

Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıtmıştı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, geçtiğimiz ay 3 bin 500 dolara ABD'de satışa sunulmuştu.

Vision Pro için Apple'ın, son 10 yılın en büyük donanım lansmanını yapma hazırlığında olduğu belirtildi.

ABD dışında satışa çıkıyor

ABD'li teknoloji devinin, gözlüğünü yakında daha fazla ülkede piyasaya sürme hazırlığında olduğu belirtildi.

Şirket; Avustralya, Çin ve Japonya gibi ülkelerde Apple Vision Pro ile çalışacak uzmanlar arayan yeni iş ilanları yayınladı.

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın haziran ayındaki WWDC 2024 etkinliğinden önce, Vision Pro'yu daha fazla ülkede piyasaya süreceğine inanıyor.

Apple Vision Pro Türkiye fiyatı nasıl olacak

Apple Vision Pro'nun Türkiye fiyatı henüz belli olmadı. Ancak 3 bin 500 doların üzerine vergiler eklendiğinde, cihazın fiyatının oldukça yüksek olacağını söyleyebiliriz.

Vision Pro'nun, Meta Quest 2 gibi oyun konsolu sınıfına girmesi halinde, yüzde 20 gümrük vergisi ve yüzde 20 ÖTV alınacak. Tüm bu vergilerden sonra, cihazın Türkiye fiyatı 184 bin TL seviyesine çıkacak.

Apple Vision Pro'dan akıllı telefonlar gibi TRT bandrol ücreti alınması halinde, cihazın Türkiye fiyatı 206 bin TL seviyesine yükselecek. Ancak bu şimdilik çok düşük bir ihtimal.