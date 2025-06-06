3 milyar Google Chrome kullanıcısı risk altında: İşte yapmanız gerekenler

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Google, Chrome tarayıcısında bilgisayar korsanları tarafından aktif olarak kullanıldığı tespit edilen önemli bir güvenlik açığı için acil bir güncelleme yayınladı.

CVE-2025-5419 olarak tanımlanan bu açık nedeniyle yaklaşık 3 milyar Chrome kullanıcısının güvenliğinin tehlikede olduğu belirtiliyor.

CVE-2025-5419, Chrome'un V8 JavaScript motorunda bulunan ve saldırganların belleği manipüle ederek hassas verilere yetkisiz erişim sağlamasına olanak tanıyan bir "sınır dışı okuma ve yazma" güvenlik açığı olarak tanımlanıyor.

"Kritik" yerine "yüksek önemde" olarak derecelendirilmiş olmasına rağmen, bilgisayar korsanları tarafından halihazırda aktif olarak istismar ediliyor olması, sorunu oldukça tehlikeli kılıyor.

Bu açık, siber saldırganların sisteminize sızmasına ve kişisel verilerinizi ele geçirmesine neden olabilir. Bu nedenle güncellemenin acilen yapılması büyük önem taşıyor.

HÜKÜMETLER HAREKETE GEÇTİ

Tehdidin ciddiyeti, ABD siber güvenlik yetkililerini de harekete geçirdi. ABD Federal kurumlarına, Perşembe gününe kadar Chrome'u güncellemeleri veya kullanmayı tamamen bırakmaları emredildi.

Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı'nın (CISA) da 21 günlük bir güncelleme zorunluluğu getirmesi bekleniyor. Bu durum, açığın sıradan bir hatadan çok daha ciddi olduğunu gösteriyor.

GÜNCELLEME NASIL YAPILIR

Kullanıcıların bu yamayı etkinleştirmek ve güvende kalmak için Chrome'u mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmaları gerekiyor. Tarayıcının sağ üst köşesinde genellikle bir "Güncelle" istemi görünüyor.

Ayarlar > Chrome Hakkında bölümüne giderek de güncellemeyi yapabilirsiniz.