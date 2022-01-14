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    32 yıldır geliştirilen oyun Unreal World

    Finlandiyalı iki gencin 1990 yılında yapmaya başladıkları Unreal World isimli oyun tam 32 yıldır geliştirilmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 01:39
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    32 yıldır geliştirilen oyun Unreal World

    Finlandiya'da 1990 yılında Sami Maaranen ve Erkka Lehmus adlı iki genç hayallerindeki oyunu yapmak için bir araya geldiler.

    Üzerinde uzun süre çalıştıktan sonra Unreal World adlı oyunu ortaya çıkardılar ve oyunu ilk olarak 1992 yılında piyasa sürdüler.

    İlk çıktığı zamanın ötesinde fikirleri olan Unreal World'un sahibi Finlandiya'lı gençler, oyunu her sene daha da detaylandırarak geliştirmeye devam ediyorlar.

    İLK AÇIK DÜNYA OYUNU

    Yapılan ilk 'Açık Dünya Hayatta Kalma Oyunu' ünvanını alıp Guiness Rekorlar Kitabı'na da girmeyi başaran Unreal World, bir çok benzer oyununda atası kabul ediliyor.

    32 yıldır geliştirilen oyun Unreal World #1

    32 YILDIR GELİŞTİRİLİYOR

    Gerçekçiliğiyle, detaycılığıyla, yapay zekasıyla benzersiz ve saygı duyulan bir oyun olan Unreal World'un elinde bulundurduğu diğer bir rekor ise yapımcılarının oyunu tam 32 yıldır geliştiriyor olması.

    32 yıldır geliştirilen oyun Unreal World #2


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