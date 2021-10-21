33 ay sonra gelen zafer: PlayStation 5, ABD'nin en çok satan konsolu oldu

33 ay sonra gelen zafer: PlayStation 5, ABD'nin en çok satan konsolu oldu

Amerika'da tam 33 aydır ayın en çok satan oyun konsolu olan Nintendo Switch, liderlik koltuğunu PlayStation 5'e kaptırdı.

Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte tanıtılan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizde satışa sunulmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, oldukça iyi satış rakamları elde etti.

ABD'DE 33 AYLIK SWITCH REKORUNU KIRDI

NPD Group tarafından paylaşılan verilere göre, Amerika'da Eylül 2021 tarihinde en çok satan ve en çok para kazanan konsol PlayStation 5 oldu.

33 aydan bu yana liderlik koltuğunda oturan Nintendo Switch, böylelikle uzun bir aranın ardından ikinci sıraya geriledi.

İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, şimdiye kadar toplam 10 milyon satış rakamını geride bıraktı.

SONY'NİN GELECEK YIL HEDEFİ BÜYÜK

Sony'nin PlayStation 5 ile ilgili hedeflerinden bahseden PlayStation CEO'su Jim Ryan, şirketin 2022 Nisan'dan başlayan ve 31 Mart 2023'te sonlanan mali yılda 22.6 milyon adet PS5 satmayı hedeflediğini söylemişti.

Eğer Sony, hedeflediği satış rakamına ulaşmayı başarırsa, 2002'deki PS2 ile gelen 20 milyonluk satış rekorunu kırmış olacak.

PS3, 2010 mali yılında 14.4 milyon adet, PS4 ise 2016 mali yılında 20 milyon adet satmıştı.

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Sony, bu yıl sonuna kadar 18 milyon adet PS5 satışını geride bırakabilir.