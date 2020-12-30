346 kişiye mezar olan Boeing 737 Max, 2 yıl aradan sonra ABD'deki seferlerine başladı

American Airlines, 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX uçağını yeniden kullanan ilk ABD'li şirket oldu.

Uçuş kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX uçağı, tartışmaların eşiğinde uçuşlarına son vermişti.

ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yasaklanan uçak, geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde yeniden üretime geçti ve tüm sorunlarını giderdi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yeniden yeşil ışık yakılan Boeing 737 Max, geçtiğimiz haziran ayında başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdikten sonra artık yolcu taşımaya hazır hale geldi.

ABD'DE İLK SEFERİNİ YAPTI

Uçağın yazılımında yapılan değişikliklerin ve Max'e özel ek pilot eğitiminin ardından American Airlines, Boeing'in sorunlu 737 Max uçağını söz konusu kazalardan sonra kullanan ilk ABD'li şirket oldu.

American Airlines 718 sefer sayılı uçuşu, 29 Aralık Salı günü Miami Uluslararası Havalimanı'ndan New York'un LaGuardia Havalimanı'na gitmek üzere iki buçuk saatlik yolculuğunu olaysız bir şekilde tamamladı.





BAŞKAN DA YOLCULAR ARASINDAYDI

American Airlines, ayrıca LaGuardia'ya ulaştığında uçuş hakkında tweet attı ve hava yolu şirketinin başkanı Robert Isom'un da uçakta olduğu bilgisini paylaştı.

Paylaşılan tweet'te şu ifadelere yer verildi: "Bugün Boeing 737 MAX ile ilk ticari uçuşumuzu, 150 yılı aşkın deneyime sahip bir uçuş ekibiyle, 20 aylık kapsamlı yeniden sertifikalandırma sürecinden sonra gerçekleştirdik.. Mürettebat, müşterilerimiz, aile üyelerimiz ve Robert Isom ile bugünkü uçuşu gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz."

Öte yandan American Airlines, Brezilya'nın GOL ve Meksika'nın Aeromexico Hava Yolları'ndan sonra, yenilenmiş Boeing 737 MAX uçağını kullanan üçüncü hava yolu şirketi oldu.

NE OLMUŞTU

2018 ve 2019 yıllarında iki korkunç uçak kazası yaşanmış ve 346 kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu kazaların ise, Boeing 737 Max uçağındaki uçuş kontrol sisteminde yaşanan bir arıza nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçti.

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.





Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurdu ve hava sahalarını bu uçuşlara kapattı.

Boeing ile yaşanan uçak kazalarına, üretim hatasının yol açtığının tespit edilmesi üzerine "737 Max 8" tipi uçakların kullanılması Mart 2019'da yasaklanmıştı. 20 ay süren incelemeler ve güvenlik testlerinden sonra firmaya yeniden uçuş izni verildi.

