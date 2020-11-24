350 bin Spotify kullanıcısının hesap bilgileri çalındı

Hackerların yaptığı bir saldırıda, 350 bin Spotify kullanıcısının giriş bilgileri ele geçirildi. İşte saldırıya ait tüm detaylar.

Dünyanın en popüler müzik platformlarından Spotify, 144 milyonu ücretli olmak üzere toplamda 320 milyon aktif kullanıcıya sahip.

Hackerlar, platforma yaptıkları saldırıda 350 bin Spotify hesabının kullanıcı adı, şifresi ve e-posta adresini ele geçirdi. Ancak saldırının detaylarına indiğimizde, buradaki suçlunun hackerlar değil Spotify kullanıcıları olduğunu söyleyebiliriz.

Verilerin nasıl ele geçirildiği bilinmese de saldırganların kullandığı yöntem aslında hiç de yabancı değil.

FARKLI SİTELERDE AYNI ŞİFRELER VAR

Kötü niyetli kişiler, popüler sitelerden ve uygulamalardan çok miktarda e-posta /şifre topluyor ve bu giriş bilgilerini saldırı yapılacak sitede deniyor. Eğer bu bilgiler aynıysa, saldırganlar Spotify hesaplarına da rahat bir şekilde girebiliyor.





Güvenlik araştırmacıları, insanların hatırlanması zor olan şifreler yerine, daha basit karakterlerden oluşan şifreleri tercih ettiğini söylüyor. Ancak uzmanlar, basit şifre kullananların büyük tehlike altında olduğunu belirterek uyarılarda bulunuyor.

Bu nedenle, kendinize daha zor ve tahmin edilemeyen bir şifre oluşturmanız ve farklı sitelerde aynı şifreyi kullanmamanız gerekiyor.

Instagram: @eshteknoloji

