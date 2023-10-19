350 binden fazla deneme yapıldı: Yazı turada yüzde 50 ihtimal yok! Yazı tura atarken madeni paranın hangi yüzünün yukarıya geleceğinin, genelde eşit ihtimale sahip olduğu düşünülür. Ancak, yapılan deneyler bunu çürütüyor.

ensonhaber.com

Hepimiz yazı tura atarken paranın yazı veya tura gelme olasılığının eşit olduğunu düşünürüz. Peki gerçekten bu böyle mi?

Yeni bir deney, bazı durumlarda paranın aslında bir tarafa düşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

ABD'li matematikçi Persi Diaconis'in liderliğindeki araştırmacılar, daha önce geliştirdikleri bir modelde madeni paranın havaya atılmadan öncekiyle aynı tarafa düşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu 2007 yılında ortaya çıkarmıştı.

350 binden fazla yazı tura atıldı

Şimdi ise uluslararası bir araştırma ekibi, 350 bin 757 kez yazı tura attı ve Diaconis'in teorisini destekleyen sonuçlara ulaştı.

Buna göre parayı havaya atan kişi, nesnenin az miktarda yalpalamasına neden oluyor. Bu da dönme eksenini değiştiriyor.

Araştırmacılara göre, madeni paranın havaya atılmadan öncekiyle aynı tarafa düşme ihtimali daha yüksek.

Diaconis ve meslektaşları, paranın bir yüzünün yukarıya bakma ihtimalini yüzde 51 olarak hesaplamıştı. Yeni araştırmada bu olasılık, yüzde 50,8 olarak belirlendi.

Bununla birlikte yeni çalışma, yazı veya tura gelme oranının insanların atış şekline bağlı olarak da değiştiğini ortaya çıkardı.

Yapılan deneylerde, parayı atan kişilerden bazılarında paranın aynı tarafa düşme eğilimi çok daha güçlüydü.

Yazı tura atanlara uyarı

Araştırmacılar, kritik yazı tura kararlarında insanlara şöyle bir uyarıda bulundu:

Yüksek riskli karar verme süreçlerinde yazı tura atacaksanız, ilk seçen kişi paranın başlangıç konumunu görmemeli.

Yazı tura atma, Romalılar zamanından bu yana anıtsal olayları belirlemek için kullanılıyor. Günümüzde bile bu yöntem; siyasi seçimlerin, futbol finallerinin ve kamu politikası kararlarının kaderini belirlemek için tercih ediliyor.

Araştırma henüz hakemli bir dergide yayınlanmadı ancak arXiv'de çevrimiçi olarak okunabilir .