Dolar
6.8629
0.0466%
Euro
7.7837
0.722%
Altın
1785.06
0.5633%
Borsa
117828.5
1.797%
G. Altın
393.923
0.4559%
Bitcoin
63425.2
1.02%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    36 saatte bir dört mevsim yaşanan gezegen

    NASA'nın keşfettiği yeni bir gezegende, 36 saatte bir dört mevsim döngüsü yaşanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 16:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    36 saatte bir dört mevsim yaşanan gezegen #1

    18 Eylül 2018 tarihinde SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan NASA'nın TESS uydusu, Güneş sistemi dışındaki öte gezegenleri keşfetmek için görev yapıyor.

    Uydu, şimdiye kadar keşfedilen en uç öte gezegenlerden bir tanesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkardı. İlk olarak 2016 yılında keşfedilen KELT-9 b isimli gezegenin yüzey sıcaklığının yaklaşık 4 bin 300 santigrat derece olduğu ortaya çıktı.

    Keşfedilen gezegenin ilginç yönlerinden bir tanesi de, bir tarafının sürekli Güneş'e doğru bakması. Güneş'e bakan tarafta rekor sıcaklıklar yaşanırken, gezegenin diğer tarafı ise hep soğuk kalıyor.

    KELKT

    36 SAATTE 4 MEVSİM YAŞANIYOR

    Öte gezegeni ilginç kılan bir başka faktör ise yıldızının Güneş'ten 38 kat daha hızlı dönmesi ve bir turunu 16 saatte tamamlaması.

    Gezegende yaşanan bu durum, her 9 saatte bir mevsimlerin değişmesine neden oluyor. Bu da gezegende 36 saatte bir dört mevsim yaşandığı anlamına geliyor.

    NASA tarafından kesin bir şekilde yaşama elverişsiz gezegenler kategorisine konulan KELT-9 b , Dünya'dan 670 ışık yılı uzakta bulunuyor.

    Görüş Bildir