36 saatte bir dört mevsim yaşanan gezegen

36 saatte bir dört mevsim yaşanan gezegen

NASA'nın keşfettiği yeni bir gezegende, 36 saatte bir dört mevsim döngüsü yaşanıyor.

18 Eylül 2018 tarihinde SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan NASA'nın TESS uydusu, Güneş sistemi dışındaki öte gezegenleri keşfetmek için görev yapıyor.

Uydu, şimdiye kadar keşfedilen en uç öte gezegenlerden bir tanesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkardı. İlk olarak 2016 yılında keşfedilen KELT-9 b isimli gezegenin yüzey sıcaklığının yaklaşık 4 bin 300 santigrat derece olduğu ortaya çıktı.

Keşfedilen gezegenin ilginç yönlerinden bir tanesi de, bir tarafının sürekli Güneş'e doğru bakması. Güneş'e bakan tarafta rekor sıcaklıklar yaşanırken, gezegenin diğer tarafı ise hep soğuk kalıyor.





36 SAATTE 4 MEVSİM YAŞANIYOR

Öte gezegeni ilginç kılan bir başka faktör ise yıldızının Güneş'ten 38 kat daha hızlı dönmesi ve bir turunu 16 saatte tamamlaması.

Gezegende yaşanan bu durum, her 9 saatte bir mevsimlerin değişmesine neden oluyor. Bu da gezegende 36 saatte bir dört mevsim yaşandığı anlamına geliyor.

NASA tarafından kesin bir şekilde yaşama elverişsiz gezegenler kategorisine konulan KELT-9 b , Dünya'dan 670 ışık yılı uzakta bulunuyor.