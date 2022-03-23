4 koltuklu ilk uçan taksi 2027'de geliyor

Slovakya merkezli teknoloji firması AeroMobil, dünyanın ilk 4 koltuklu uçan taksisini 2027'de hizmete alacak.

Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan taksi hizmeti üzerinde çalışmalar yürütürken, aynı zamanda çeşitli uçuş testleri de yapıldı.

Bazı uçan taksiler şu anda yolcu taşımaya hazır olsa da düzenleyici kurallar ve alınamayan izinler, şimdilik taşımacılığı engelliyor.

Bu şirketlerden biri olan Slovakya merkezli teknoloji firması AeroMobil, dünyanın ilk 4 koltuklu uçan taksisi" için tarih verdi.

2027'DE GÖKLERDE

AM NEXT adı verilen aracın 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Hem süper araba hem de hafif hava aracı özelliklerini taşıyan aracın modlar arasında geçişi üç dakikadan az sürüyor.

Araç havada yaklaşık 350 kilometre, karadaysa saatte yaklaşık 150 kilometre hızla hareket edebiliyor.

Fiyatı 1,2 milyon ve 1,5 milyon euro arasında değişen AM NEXT'in diğer özellikleri henüz açıklanmadı.

Ayrıca uçan taksi sahiplerinin, aracı uçurabilmek için pilotluk lisansına sahip olması gerekiyor.

AeroMobil CEO'su Patrick Hessel, aracın 160 ila 800 kilometre aralığındaki yolculuklar için ideal olduğunu söyledi.

Firma söz konusu araçların tasarımında BMW, Aston Martin, McLaren, Mercedes Benz ve Ferrari'nin mühendis ve tasarımcılarından oluşan bir ekiple çalıştı. Araçların geliştirilmesi, 10 yıldan uzun sürdü.



