4 saat arayla iki fırlatma: 46 Starlink uydusu yörüngeye gönderildi SpaceX, dün gece saatlerinde 4 saat arayla 23 Starlink uydusundan oluşan iki roket fırlattı. Yörüngedeki Starlink uydu sayısı 5 bin 500'e ulaştı.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

SpaceX, dün gece saatlerinde 4 saat arayla toplam 46 Starlink uydusunu uzaya gönderdi.

Bu görevlerin ilki Florida'nın Uzay Sahili'nden gerçekleşirken, ikinci görev ise Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yapıldı.

Toplam uydu 5 bin 500'e ulaştı

SpaceX'in alçak dünya yörüngesindeki Starlink uydu sayısı 5 bin 500'e ulaşmış durumda.

SpaceX'in hâlihazırda 12 bin Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme izni var. Şirket, buna ek olarak 30 bin uydunun daha onaylanması için başvuruda bulundu.

Starlink uyduları tepki topluyor

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından yayınlanan raporda, Starlink uydularındaki elektronik cihazların, 110 ile 188 megahertz arası radyo bantlarına radyasyon "sızdırdığını" ortaya koymuştu.

Söz konusu uyduların 10,7 ile 12,7 gigahertz arası frekanslarda kullanıldığı belirtilen raporda, kendi frekans bantları dışına yayılarak elektromanyetik kirliliğe yol açtığı kaydedildi.

Araştırmacılara göre "istenmeyen" sebeplerden ortaya çıkan radyasyon, astronomi gözlemlerini olumsuz etkileyebilir.

Uyduların bu kadar fazla olması, bazı uzay gözlemlerini de zorlaştırıyor. Yeni bir çalışmaya göre Starlink uyduları, gök bilimcilerin cisimleri gözlemlemesine engel oluyor.