400 milyon TL ceza kesildi: İstenmeyen çağrılar ve SMS'ler nasıl şikayet edilir Ticaret Bakanlığı'nın 2015'te kurduğu Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi'nin bugüne kadar kestiği ceza 400 milyona yaklaştı. İstenmeyen çağrıları ve SMS'leri nasıl şikayet edebileceğinizi anlattık.

ensonhaber.com

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok dert yakındığı şeylerin başında, istenmeyen mesajlar ve çağrılar geliyor.

Birçok şirket, kendi ürünlerini ve bilgilendirme içeriklerini SMS olarak veya arayarak kullanıcılarla paylaşabiliyor.

Her ne kadar istenmeyen çağrılar engellenebilse de firmalar numara değiştirip, kullanıcıları tekrar tekrar rahatsız edebiliyor.

Ticaret Bakanlığı, 2015 yılında Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi’ni (TİSS) kullanıma sunmuştu.

866 binden fazla şikayet geldi

İstenmeyen ticari iletilerin şikâyet edilebildiği bu sistemde, paylaşılan verilere göre 2015’ten 2023’ün sonuna kadar 866 bin 164 şikâyet verildi.

400 milyon TL ceza kesildi

Şikâyet edilen iletilerin yüzde 77,08’ini SMS’ler, yüzde 20,9’unu sesli aramalar, yüzde 2,02’sini de e-posta gönderileri oluşturuyor.

Ticaret Bakanlığının 2015'te kurduğu Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi'nin bugüne kadar kestiği ceza 400 milyona yaklaştı.

İstenmeyen çağrılar ve SMS'ler nasıl şikayet edilir

Kullanıcılar, istenmeyen SMS veya çağrıları Ticari Elektronik İleti Sistemi üzerinden şikayet edebilir. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin:

1- tiss.ticaret.gov.tr adresine gidin ve e-Devlet hesabınızla sisteme giriş yapın.

2- Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak. Bu kısımdan, şikayet edeceğiniz türü seçmeniz gerekiyor. (SMS, arama veya E-Posta)

3- Karşınıza çıkan başvuru formunda gerekli yerleri doldurun ve başvurunuzu gönderin.

Başvurunuzu yaptıktan sonra, sizi arayan numara inceleme altına alınacak ve gerek görüldüğü takdirde cezai işlem uygulanacak.

Başvuru takibinizi, sağ kısımdaki "Şikayetlerim" kısmından kontrol edebilirsiniz.