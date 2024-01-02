44 milyar dolara satılan Twitter'ın güncel değeri belli oldu Elon Musk’ın 44 milyar dolar ödeyerek aldığı eski adıyla Twitter olan X’in güncel fiyatı düşmeye devam ediyor.

ensonhaber.com

2022 yılında Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almış ve platforma bazı yenilikler getirmişti.

Dünyanın en popüler sosyal medya şirketlerinden Twitter, daha sonra ismini "X" olarak değiştirerek yeni bir sayfa açmıştı.

Twitter veya güncel adıyla X, finansal anlamda zor dönemlerden geçmeye devam ediyor.

Gelirler düşüyor

Elon Musk'ın liderliğine geçiş yapan platform, özellikle reklam verenlerin geri çekilmesi sebebiyle gelir kayıpları yaşıyor.

Yeni CEO Linda Yaccarino, durumu düzeltmek için yoğun çaba sarf etse de yatırımcıların pek de ikna olduğu söylenemez.

Varlık yönetim şirketi Fidelity tarafından yapılan bir çalışma, X'in güncel değerini ortaya çıkardı.

X'in değeri 12,76 milyar dolar

Fidelity'nin araştırmasına göre X'in değeri, Elon Musk'ın satın aldığı günden bu yana yüzde 71 düşerek 12,76 milyar dolar seviyesine kadar geriledi.

Elon Musk satın almadan önce Twitter zaten çok fazla kazanç getiren bir platform değildi. Ancak görünüşe göre, satın alımdan sonra da işler iyiye gitmiyor.

Temmuz ayında Musk, reklam satışlarındaki yüzde 50'lik düşüş nedeniyle nakit akışının negatif olduğunu açıklamıştı.

Gelen bilgilere göre, Twitter'ın (X) şu anda 13 milyar dolara yakın bir borcu bulunuyor. Şirketin piyasa değeri ise bu borcun bile altında.