Neden tanıtım yazısı hizmeti alınmalı

Bilinenin aksine önünüze gelen herhangi bir siteden tanıtım yazısı hizmet almak yerine kaliteli ve otoriter sitelerden bu hizmeti almak daha faydalı olacaktır.

Gökhan GÖKMEN tarafından kurulduğu günden itibaren interaktifplus müşterilerine üst düzey hizmeti vermeyi misyon haline getirmiş olan İnteraktif Plus 2009 yılından bugüne kadar yüzlerce mutlu firma ve kişiye profesyonel Seo hizmetleri vermiştir.

Sizin de bilmiş olduğunuz gibi tanıtım yazıları bir sitenin Alexa sıralamasını yükselten, Google aramalarında ilk sayfada yer almasını sağlayan ve site içi Seo açısından olumlu bir etki yaratan önemli çalışmalardan birisidir.

Tanıtım yazısı normalde aylarca çaba gerektiren sıralamalara ulaşmak için kısa yoldan sonuç veren yöntemlerden birisidir. Bu nedenle günümüzde internette yer almak ve sitesini daha üst sıralara taşımak isteyen kişiler tarafından tercih edilir. İnteraktif Plus da sitenizi en üst noktaya taşıyabilmek için ihtiyaç duyabileceğiniz bütün hizmetleri sizlere sunuyor.

İnteraktif Plus Kimdir ?

Gökhan GÖKMEN Tarafından Kurulduğu günden itibaren müşterilerine üst düzey hizmeti vermeyi misyon haline getirmiş olan İnteraktif Plus 2009 yılından bugüne kadar yüzlerce mutlu firma ve kişiye profesyonel Seo hizmetleri vermiştir. Özellikle yeni kurulmuş ve henüz sektöründe yeteri kadar otoriter olmayan siteler için önemli çalışmalar yürütüp ziyaretçi sayısında büyük bir ivmelendirme yaşatmıştır. Seo hizmeti konusunda başarılı işlere imza atan İnteraktif Plus ihtiyaç duyabileceğiniz bütün niteliklere sahiptir.

Bir başka deyişle internet sitenizi öne çıkarmak için ucuz ve basit yöntemleri kullanmak yerine bir Google partneri olarak doğru ve etkili yöntemleri tercih eder. Böylelikle hem siteniz hızlı ve kolay bir şekilde sektöründe ilerleme kaydederken hem de hiçbir spam yapmadan bu büyümenin gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Söz konusu bu büyümeyi gerçekleştirebilmek için tanıtım yazısı, site içi Seo çalışması, PR, dijital pazarlama ve web tasarım gibi çeşitli konularda hizmet vererek büyüme sürecini hızlandırır. www.interaktifplus.com.tr

Web Sitesinin Ziyaretçi Sayısı Nasıl Artar ?

Hepinizin bildiği gibi internet sitesi kurabilmek günümüzde oldukça kolay işler arasında bulunur. Hatta bu iş o kadar abartılı bir seviyeye geldi ki günümüzde 50 liraya her şey dahil web site kurulumu hizmeti veren kişi ve firmalar ortaya çıktı. Birçok kişi uygun fiyatları görünce bu türlü hizmetlerden faydalanmak ister.

Ancak unutulan çok önemli bir konu vardır ki o da yapılan site ne kadar kaliteli olursa olsun ziyaretçi olmadıktan sonra hiçbir anlam ifade etmez. Bu nedenle dijital pazarlama büyük bir önem taşıyan konular arasında bulunup web sitesine gelen ziyaretçi sayısını artırmak için uygulanacak spesifik yöntemler bulunur.

Eğer siz de kendi internet sitenizi kurdu veya bir başkasına yaptırdıysanız ilk açtığınız andan itibaren Analitik sayfasında göreceğiniz ziyaretçi sayısı 1 olacaktır. Söz konusu bu sitenin tanıtımı iyi yapılmadığı takdirde ise uzun süre bu şekilde kalmaya devam edip milyonlarca web sitesi ile aynı kaderi paylaşacaktır.

Peki bu işten kurtulmanın yöntemi ya da bir başka deyişle web sitesinin ziyaretçi sayısını artırma teknikleri nelerdir konusuna girelim. İşte burada karşımıza dijital pazarlama, Seo hizmeti ve tanıtım yazısı gibi stratejik hamleler çıkıyor. Web sitelerinin büyümesine olanak veren bu hizmetler aynı zamanda sistematik bir şekilde yapıldığı takdirde ziyaretçi sayısında büyük bir ivmelenme oluşur.

Bir Web Sitesi Nasıl Büyütülür ?

Kurmuş olduğunuz internet sitesini büyütmek için kullanabileceğiniz birçok yöntem bulunur. Çeşitli mecralarda Google Adsense, Instagram reklamları ya da Facebook Ads gibi hizmetler internet sitelerine ziyaretçi sağlayabilecek en iyi yöntemler arasında bulunur.

Bir sitenin ziyaretçi sayısını ne kadar çok ise Google, Yandex ve Bing gibi arama motorlarının sonuçlarında daha çok öne çıkacaktır. Bu da Web sitesinin daha çok büyümesine ve daha çok ziyaretçi kazanmasına olanak verir. Yukarıda bulunan reklam yöntemleri her ne kadar etkili olsa da sürekli bir maliyet oluşturması ile bilinir.

Ancak web sitelerini büyütmek ve daha çok ziyaretçi kazanabilmek için kısa dönemlik yatırımlar da oldukça iyi sonuçlar getirebilir. İşte burada da karşımıza bir web sitesinin değerini belirleyen Alexa sıralaması, domain otoritesi ve sayfa kalitesi çıkıyor.

DA olarak bilinen domain otoritesi ve PA arama sonuçlarındaki sayfa kalitesi ve açılma hızı olarak tabir edilebilir. Sitenin değerini doğrudan belirleyen DA ve PA ne kadar yüksek olursa kullanıcıların sitenizi ziyaret etme olasılığı ve geçirdikleri süre artacaktır. Dolayısı ile siteniz daha değerli hale gelip sizi veya firmanızı sektörünüzde öncü konuma yükseltecektir.

DA ve PA Nasıl Öğrenilir ?

Domain otoritesi ile sayfa kalitesini (DA ve PA) sorgulayabilmek için kullanabileceğiniz birçok araç bulunur. İnteraktif Plus tarafından geliştirilmiş olan www.dapasorgula.com da bu araçlardan birisi olup kullanması tamamen ücretsizdir. Üstelik bununla da sınırlı kalmayıp sorgulama yaptığınız web sitesinin spam skorunu kullanılan backlink sayısını ve bunların kalitesini öğrenmeniz de mümkündür.

Siz de DA sorgula ve PA sorgula hizmetinden faydalanmak isterseniz tek yapmanız gereken www.dapasorgula.com adresini ziyaret etmek olur. Burada sitenizin kalitesini ve otoritesini kolay bir şekilde öğrenip tamamen ücretsiz olan bu araçtan faydalanarak izlemeniz gereken bir sonraki stratejiyi hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz.

DA ve PA Nasıl Yükseltilir ?

Şimdi gelelim en çok merak edilen konulardan birisi olan DA ve PA skorlarını yükseltmeye. Öncelikle Google’ın milyar dolarlık bir şirket olduğunu ve binlerce çalışanının bulunduğunu unutmamak gerekir. Buradan anlamanız gereken şeyi şu ki kısa ve kestirme olarak tabir edilen bütün yöntemler Google tarafından spam olarak kabul edilir.

Diğer bir anlatımla açıklayacak olursak internet üzerinde size bir gün içerisinde DA ve PA skorlarınızı en üst seviyeye çıkarabileceğini söyleyecek kişiler varsa spam listesine girme ihtimaliniz oldukça yüksektir.

Bu da demek oluyor ki sektörünüz ile ilgili olan aramalarda hiçbir şekilde sonuçlar arasında yer almazsınız. Peki bu durumda yapılması gereken veya DA ve PA yükseltmek için izlenmesi önerilen yöntem nedir? Cevap aslında oldukça basit olup tek yapılması gereken sistematik bir şekilde web sitesi ile ilgilenmek ve otoritesi yüksek olan internet sitelerinden referans almak olacaktır. Tanıtım yazısı olarak da bilinen bu yöntem sistematik bir şekilde uygulandığı takdirde DA ve PA skorları hızlı bir şekilde yukarıya çıkacaktır.

Tanıtım Yazısı İşe Yarar mı ?

Tanıtım yazısı hizmetini size gerçek hayattan örnekler ile açıklayacak olursak günde on binlerce kişinin ziyaret ettiği bir mağazayı ve onun vitrininde sizin markanızın yer alması olarak görebilirsiniz. Kaliteli ve etkili bir şekilde hazırlanıp otoriter stilleri yerleştirilen tanıtım yazıları hem Google tarafından yapılmış olan iyi bir Seo çalışması olarak algılanır hem de ziyaretçiler tarafından mutlaka incelenmesi gereken bir web sitesi olarak görülür.

İnteraktif Plus’tan Tanıtım Yazısı Hizmeti

İnteraktif Plus’ın bir alt markası olan www.tanitimyazisi.com.tr Alexa Türkiye sıralamasında en yukarıda olan web siteleri ile çalışır. Diğer bir deyişle web sitenizin tanıtımını yapmak ve tanıtım yazısı al hizmetinden en iyi şekilde faydalanmak için Onedio, Ekşi Sözlük, Hürriyet, Yeni Şafak, Memurlar ve Haberler gibi otoriter siteler ile çalışır. Bu sayede almış olduğunuz tanıtım yazısı sadece boşa harcanan bir para olmaktan tamamen çıkıp size karşılığını en iyi şekilde verir.

Özetleyecek olursak İnteraktif Plus sadece seo veya tanıtım yazısı hizmeti vermekle kalmayıp aynı zamanda sektörüne öncü olan bütün firmalar ile anlaşmalar yapıp sitenizi hızlı bir şekilde büyütmenize olanak tanıyor.