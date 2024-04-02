48. yaşını kutluyor: İşte fotoğraflarla Apple tarihi ABD'li teknoloji devi Apple, kuruluşundan itibaren geçen 48 yılda çığır açıcı teknolojik yeniliklere imza atarken marka değerini de her geçen gün artırdı.

AA & Ensonhaber

1 Nisan 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne, 48 yıl önce Apple'ı kurdu ve marka, Steve Jobs'un garajında üretilen ilk bilgisayar Apple-1 ile sektöre ilk adımını attı.

İlk kişisel bilgisayarlar arasında yer alan Apple-1'in ardından şirket, Apple-2 isimli bilgisayarıyla birlikte sunduğu teknolojiyle, bilgisayar endüstrisinde köklü değişikliklere öncülük etti.

Şirketin 1984'te tanıttığı "Macintosh", grafik kullanıcı ara yüzü ve fare girişiyle kişisel bilgisayarlarda devrim başlattı.

2001'de piyasaya sürülen "iPod", müzik endüstrisini dönüştürerek dijital içerik tüketiminin önünü açtı.

İlk iPhone 2007'de tanıtıldı

Apple'ın 2007'de çıkardığı ilk akıllı telefonu "iPhone", tüketicilere bir masaüstü bilgisayardaki gibi internette gezinme olanağı verdi.

Yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve giyilebilir teknolojide gelişmeler devam ederken, akıllı saat ve kablosuz kulaklıklarını da çıkaran Apple, son olarak 2023'te tanıttığı "uzamsal bilgisayarı" Apple Vision Pro'yu bu yıl şubat ayında piyasaya sürdü.

Son yıllarda Apple, Microsoft, Amazon ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi dev şirketlerin yarışında, Microsoft son dönemdeki yapay zeka atılımlarıyla dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunurken, Apple ise 2,6 trilyon doları aşan piyasa değeriyle ikinci sırada yer alıyor.

Fotoğraflarla Apple'ın 48 yıllık serüveni

Merkezi Cupertino, Kaliforniya’da bulunan Apple, 1976 yılından günümüze kadar birçok gelişme yaşadı. Dünyaca ünlü şirketin, 45 yıl süren serüvenine hep beraber bir göz atalım.

1976: Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kuruldu

1977: Apple, Apple II serisi bilgisayarları piyasaya sürdü

1978: Apple, Apple bilgisayarları için ilk işletim sistemi olan Apple DOS 3.1'i tanıttı

1983: John Scully, Apple'ın CEO'su oldu

1987: Apple'ın internet alanı apple.com açıldı

1991: Apple, QuickTime'ı piyasaya sürdü

1996: Apple, NeXT Software Inc.'i 400 milyon dolara satın aldı

1998: Apple, iMac'i tanıttı

2001: Apple Computer, 62 milyon dolara yazılım geliştiricisi PowerSchool'u satın aldı

07 Mayıs 2001: Apple, ilk perakende mağazasını açma planlarını duyurdu

09 Temmuz 2001: Apple, DVD yazılımı üreticisi Spruce Technologies'i satın aldı

23 Haziran 2002: Apple, Prismo Graphics’i satın aldı

28 Nisan 2003: Apple, iTunes mağazasını açtı

6 Haziran 2005: Apple, bilgisayarında Intel işlemciler kullanacağını açıkladı

1 Ocak 2007: Apple, 'Computer' kelimesini şirketin adından çıkardı

29 Haziran 2007: Apple ilk iPhone modelini tanıttı

24 Ağustos 2011: Apple'ın efsane CEO'su Steve Jobs istifa etti

25 Ağustos 2011: 1998'den bu yana Apple'da çalışan Tim Cook, şirketin yeni CEO'su oldu

5 Ekim 2011: Efsane CEO Steve Jobs öldü

23 Ekim 2012: Apple iPad Mini'yi tanıttı

2 Haziran 2014: Apple, Swift programlama dilini tanıttı

11 Aralık 2017: Apple, Shazam'ı satın aldığını açıkladı

2 Ağustos 2018: Apple, 1 trilyon dolar değere ulaşan dünyadaki ilk şirket oldu

2021: Apple, 263,4 milyar dolar marka değeriyle dünyanın en değerli markası oldu.

2024: Apple, karma gerçeklik başlığı Vision Pro'yu satışa çıkardı

2024: 2,67 trilyon dolar piyasa değerine sahip Apple, dünyanın en değerli 2. şirketi konumunda