SpaceX, 60 Starlink internet uydusunu daha uzaya fırlattı

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası 60 Starlink internet uydusunu daha uzaya yolladı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda 700'den fazla Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti.

Şirketten yapılan açıklamada, Starlink ağının 60 uyduluk bir grubunun, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon 9 roketinin fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya döndüğü ve okyanustaki drone gemisine iniş yaptığı belirtildi.

UYDU SAYISI 800'Ü GEÇTİ

Son gönderilen 60 uydunun ardından, SpaceX'in yörüngedeki Starlink uydu sayısı 800'ü aştı.

Yeni görev, SpaceX'in Starlink uydu ağı projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 14'ncü fırlatış oldu. Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

HIZ İÇİN DAHA FAZLA UYDU GEREKİYOR

SpaceX CEO'su Elon Musk, 800 uydunun "kayda değer" bir küresel kapsama alanı için yeterli olacağını bildirse de internet hızının, SpaceX tarafından taahhüt edilen 100 megabite yaklaşması için daha çok uydu fırlatılması gerekiyor.