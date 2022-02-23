5 adımda internetsiz WhatsApp kullanmanın yolu

WhatsApp’ı, internet bağlantınız olmadığı zamanlarda da kullanabilmek mümkün. Bunun için yapmanız gereken telefonunuzdaki bazı ayarları değiştirmek. İşte adımda internetsiz WhatsApp kullanma yolu…

SMS’i ve MMS’i tarihe gömen ücretsiz anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünyanın en çok kullanılan mobil iletişim araçları arasında yer alıyor.

Her ne kadar piyasada yerli ve yabancı şirketlerin üretimi olan çok sayıda alternatifi olsa da WhatsApp, kullanıcı ağırlığı ile daha fazla insana ulaşma imkanı sunduğu için bir adım önde görünüyor.

Ancak uygulama, bildiğiniz gibi internet üzerinden mesajlaşma, arama ve görüntülü konuşma imkanı sağlıyor.

Bağlantınızın olmadığı zamanlarda ise gönderdiğiniz tüm mesajlar, Wi-Fi veya hücresel veri açılana kadar uygulamada asılı kalıyor ve bu mesajlar, aktif bir internet bağlantısı olduğunda karşı tarafa iletiliyor.

Ancak internetsiz de WhatsApp kullanabilmek mümkün. WhatsApp’ı internet olmadan kullanabilmek için telefonunuzda birtakım ayarlar yapmanız gerekiyor. Ayrıca WhatsApp’ın şimdilik sadece Android cihazlarda internetsiz kullanılabildiğini belirtelim.

Peki internetsiz WhatsApp nasıl kullanılır? İnternet bağlantınızın olmadığı zamanlarda WhatsApp kullanmak için neler yapmanız gerekiyor? İşte internetsiz WhatsApp için adım adım yapmanız gerekenler...

İNTERNETSİZ WHATSAPP KULLANMA ADIMLARI

Android cihazınızdan Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar bölümüne girin. Bazı Android cihazlarda bu bağlantıya Diğer Ağlar seçeneği altından ulaşabilirsiniz. Mobil Ağlar bölümünden ‘’Erişim Noktası Adları’’ seçeneğine tıklayın. Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan "Ekle" seçeneğine tıklayın. Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun.

İsim: WhatsApp

WhatsApp APN: internet

internet Proxy: 127.0.0.01

127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080

Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp'ı seçin.

Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor.

Normal ayarlara döndüğünüzde ise bu süreçteki internet kullanımınız tek seferde size yansıtılıyor.

iOS'ta ise ayarlar bölümünğn kısıtlı olması nedeniyle proxy ve port değişimi yapılamıyor. Bu nedenle WhatsApp, iOS telefonlarda internetsiz kullanılamıyor.