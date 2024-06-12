5 dakikada tam şarj: Realme 300W hızlı şarj teknolojisi geliştiriyor Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, 300W hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu.

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Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefonlarda en çok aranan özelliklerden biri de batarya kapasitesi. Özellikle üst düzey donanımla donatılan son model akıllı telefonlar, eski modellerine göre daha fazla güç tüketiyor.

Durum böyle olunca, akıllı telefon üreticileri ya daha yüksek kapasiteli batarya modelleri kullanıyor ya da kendi geliştirdikleri hızlı şarj teknolojilerinden yararlanıyor.

Realme'den 300W hızlı şarj

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, 300W hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl görücüye çıkan Realme GT Neo 5, 10 dakikadan kısa sürede tam şarj sunan 240W şarj cihazı ile tanıtılmıştı.

300W hızlı şarj teknolojisi ise Realme GT Neo 6 modeli ile piyasaya sürülebilir.

Şimdilik bazı sorunlar var

Hızlı şarj, özellikle hareket halinde olan kullanıcılar için bir kolaylık olsa da aşırı ısınma ve pil sağlığı gibi etkenler de oldukça önemli.

Bu nedenle, 300W hızlı şarj teknolojisinin daha büyük bir soğutma çözümüne ihtiyacı var. Realme'nin bu konuda nasıl bir adım atacağı ise şimdilik belirsiz.