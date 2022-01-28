5 yıldır düşüşte olan akıllı telefon pazarı, 2021'de büyüdü

2017 yılından bu yana pazar sürekli bir düşüş içerisinde olan akıllı telefon pazarı, 2021'de yüzde 4 büyüyerek kötü gidişata son verdi.

2017 yılından bu yana düşüşte olan akıllı telefon pazarı, koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar ile birlikte daha da geriledi. Ancak geçtiğimiz yıl, pazarda yeniden hareketlenmeler başladı.

Yapılan pazar araştırmasına göre, 2021 yılında akıllı telefon pazarı yüzde 4 büyüme gerçekleştirdi ve kötü gidişata son verdi. Açıklanan rakamlara göre geçen yıl, toplamda 1.39 milyar akıllı telefon satıldı.

2021'DE EN ÇOK SATAN MARKALAR

Pazar lideri Samsung, geçtiğimiz yıl yüzde altı büyüdü ve 270,7 milyon akıllı telefon satarak liderliği bırakmadı. Ancak şirketin bu rakamları, geçtiğimiz yıllara kıyasla oldukça düşük kaldı.

Apple ise yüzde 18 büyüme ile 237,9 milyon telefon sattı ve kendi rekorunu kırarak ikinci sıraya yerleşti.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER İLK 5'İ TAMAMLADI

190 milyon akıllı telefon satan Çinli Xiaomi, yüzde 31 ile en çok büyüyen marka oldu ve üçüncü sırada kendine yer buldu.

Dördüncü sırada 143,2 milyon satış gerçekleştiren Oppo yer alırken, Çin'de oldukça başarılı işlere imza atan vivo ise 131,3 milyon satışla beşinci sıraya yerleşti.

Bir dönem pazarı domine eden LG, Nokia ve Huawei gibi markalar artık ilk 5'e bile giremiyor.

Öte yandan, bu yıl çip krizinin biraz hafiflemesiyle satışların daha da artması bekleniyor.