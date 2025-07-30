500 bin kullanıcıyı aşmıştı: NEXT Sosyal, App Store'da zirveye yerleşti

Türkiye'nin dijital dünyasına yeni bir soluk getiren yerli sosyal medya platformu Next Sosyal, lansmanından sadece günler sonra App Store'da tüm uygulamalar arasında zirveye tırmanarak büyük bir başarıya imza attı.

Teknoloji, yaşam tarzı ve güncel olaylar hakkında güncellemeler sunan ve "Next Teknofest Sosyal" olarak da bilinen uygulama, Türkiye'nin en sevilen sosyal medya platformu olmayı hedefliyor.

Bu hızlı yükseliş, özellikle yapay zeka araçlarının entegre olduğu yerel olarak geliştirilen teknoloji ekosistemlerine olan ilginin arttığını gösteriyor.

ETİK YAPAY ZEKA: T3 AI İLE ENTEGRASYON

Next Sosyal'in en dikkat çeken özelliklerinden biri ise platforma entegre edilmiş olan yerli yapay zeka modeli T3 AI.

T3 Vakfı'nın Türk savunma firması Baykar ile iş birliği içinde geliştirdiği bu büyük dil modeli, "etik bir yapay zeka" olarak tanımlanıyor.

Kullanıcılar, platformdaki gönderilerde kullanıcı adını etiketleyerek T3 AI ile doğrudan etkileşim kurabiliyor ve sorularına yanıt alabiliyorlar.

GROK TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE BİR YÜKSELİŞ

Next Sosyal'in bu hızlı yükselişi, Elon Musk'ın yapay zeka sohbet robotu Grok ile ilgili bu ayın başlarında yaşanan ve Türkiye'de büyük tepki çeken bir tartışmanın hemen ardından geldi.

Grok olayının yarattığı kamuoyu tepkisi ve yetkililerin erişim kısıtlaması uyarıları, Next Sosyal gibi yerel olarak geliştirilmiş ve "etik" olarak tanımlanan bir alternatife olan ilgiyi artırdı.

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