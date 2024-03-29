5000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M55 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Samsung, Galaxy A55 ve A35 modellerinin ardından Galaxy M55 5G'yi de tanıttı. Telefonun özelliklerine ve fiyatına yakından bakıyoruz.

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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, giriş ve orta segmentte yer alan Galaxy A ve Galaxy M serisiyle oldukça iyi satış rakaları elde ediyor.

Özellikle Galaxy M serisinde yüksek batarya kapasitelerini tercih eden şirket, seriye yeni bir model daha ekledi.

Samsung, yeni fiyat performans telefonu Galaxy M55 5G'yi tanıttı. Gelin hep birlikte telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Samsung Galaxy M55 5G özellikleri

Samsung Galaxy M15, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç büyüklüğünde Full HD+ Super AMOLED+ ekrana sahip.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden güç alan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ile geliyor.

45W hızlı şarj destekli 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken telefonun arka kısmında, "50MP+8MP+2MP" üçlü kamera sistemi yer alıyor.

Ön kısımda ise 50 MP'lik tek bir kamera bulunuyor. Samsung, ilk kez telefonlarında bu kadar yüksek çözünürlüklü bir ön kamera kullanıyor.

Telefon, Android 14 (One UI 6.0) ile geliyor ve dört yıl Android işletim sistemi güncellemesi ve beş yıl güvenlik güncellemesi alıyor.

Samsung Galaxy M55 fiyatı

Samsung Galaxy M55, koyu mavi ve açık yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Telefon, şimdilik Brezilya’da 540 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.