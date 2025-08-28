55 metrelik devasa göktaşı yarın Dünya'nın yanından geçecek

NASA, 2025 QY4 olarak adlandırılan devasa bir göktaşının yarın gezegenimizin yakınından geçeceğini doğruladı.

Yaklaşık 55 metre çapındaki gök cismi, saatte 48 bin kilometreyi aşan bir hızla hareket ediyor.

DÜNYA İÇİN BİR TEHDİT OLUŞTURMUYOR

Gök taşının gezegenimize en yakın geçişini yaklaşık 4,51 milyon kilometre mesafeden yapacağı ve Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.

Bu göktaşı, NASA'nın potansiyel olarak tehlikeli olarak tanımladığı boyut ve yakınlık kriterlerini karşılamıyor.

İZLEMENİN ÖNEMİ

2025 QY4 bir tehdit oluşturmasa da, bu tür yakın geçişler Dünya'ya yakın cisimleri sürekli olarak izlemenin önemini vurguluyor.

Uzay ajansları, yörüngeleri hafifçe değişebilen bu kayaları olası bir tehlikeye karşı yakından takip ediyor.