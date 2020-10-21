5G, 10 yıl içinde küresel ekonomiye 8 trilyon dolar kazandıracak

Nokia'nın hazırladığı son araştırmaya göre 5G, 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 8 trilyon dolar değer katma potansiyeline sahip.

Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan ve kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunmayı vadeden 5G teknolojisi, hala birçok ülkede test ediliyor.

Nokia'nın hazırladığı son araştırma ise bu teknolojinin gelecekte ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

EKONOMİYE 8 TRİLYON DOLAR KATKI

Söz konusu araştırmaya göre 5G, 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 8 trilyon dolar değer katma potansiyeline sahip.

Raporda ayrıca, 5G'nin uygulamaya konulması ile işletme performansı arasında net bir bağlantı ortaya konuluyor.





5G VERİMLİLİK GETİRİYOR

Gelişmiş düzeyde 5G’yi benimseyen şirketler, koronavirüs sonrasında verimlilikte net artış (+%10) elde eden tek grup olurken, pandemi sırasında müşteri bağlılığını korumayı veya artırmayı başaran tek grup da yine 5G'li şirketler oldu.

5G'YE YATIRIMLAR HIZLA ARTACAK

Koronavirüsün yol açtığı ekonomik zorluklara rağmen, önümüzdeki 5 yıl boyunca büyük şirketlerin yüzde 72’si 5G’ye yatırım yapacak.

Raporda, işletmelerin dijitalleşmeyi hızlandırma arayışına yönelmesiyle birlikte önümüzdeki üç yıl boyunca yatırımlarda hızlı bir yükseliş tahmin ediliyor. Tüm bölgelerdeki şirketlerin üçte biri, önümüzdeki 3 yıl içinde 5G’ye yatırım yapmadıkları takdirde rakiplerinin onları geçmesinden korkuyor.

5G ÖNÜNDE ENGELLER DE VAR

Şirketlerin 5G teknolojisini benimsemesinin önünde ise birtakım engeller bulunuyor. Örneğin karar vericilerin yüzde 28’i, kent merkezleri dışında temel altyapı uygunluğunun sınırlı olmasını bir engel olarak görüyor.

Ayrıca yüzde 17’lik bir kesim, kendi şirketlerindeki karar vericilerin 5G’yi anlamamasını, yüzde 14’lük kesim ise kendilerinin bu konuda yeterince bilgiye sahip olmamasını önemli bir engel olarak belirtiyor.

Teknoloji satın alanların beşte birinden fazlası ise (%22), 5G’yi uygulamaya koymanın işletmeleri için şu anda bir öncelik olmadığını belirtiyor.

Yüzde 15'lik bir kısım, şirketlerinin gerekli teknolojileri uygulayabileceğinden emin olmadıklarını ifade ederken, karar vericilerin yüzde 34'ü ise 5G’nin güvenliğinden endişe duyduğunu belirtiyor.